Daniel Winnik, ancien attaquant de Genève-Servette, devient responsable adjoint de la sécurité des joueurs en National League. Son passé tumultueux avec les arbitres l'accompagne dans sa nouvelle mission et vient ajouter un peu de piquant à sa nomination.

La reconversion étonnante de cet ancien joueur de Genève-Servette, pas franchement copain avec les arbitres

La reconversion étonnante de cet ancien joueur de Genève-Servette, pas franchement copain avec les arbitres

Nicole Vandenbrouck

La fédération a déjà trouvé un nouveau responsable adjoint de la sécurité des joueurs. Et, une fois encore, il s’agit d’un ancien joueur de National League: Daniel Winnik!

Ce nom vous dit quelque chose? C’est normal. Le Canadien de 41 ans a été au cœur d’un incident avec un arbitre. L’ancien attaquant de Genève-Servette, où il a évolué entre 2018 et 2024, avait affirmé, à l’automne 2023, avoir été frappé par un officiel.

Cette grave accusation n’avait toutefois été rendue publique que quatre ans (!) après les faits. Elle figurait dans une déclaration de Daniel Winnik citée dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte contre lui pour «injures à l’encontre d’un officiel».

Selon le joueur, l’incident remontait à septembre 2019, lors d’une rencontre entre Genève-Servette et Bienne. Daniel Stricker l’aurait frappé sur le banc des joueurs avant de le prendre ensuite régulièrement pour cible.

L’affaire avait toutefois rapidement été relativisée par les témoins et les personnes concernées, puis classée sans suite. L’arbitre principal et Daniel Winnik avaient bien eu une vive altercation verbale à proximité du banc. Le vétéran canadien avait alors gesticulé avec insistance devant le visage de Daniel Stricker, jusqu’à ce que ce dernier repousse simplement son bras.

Daniel Winnik était connu dans le milieu arbitral pour être l’un de ses critiques les plus virulents et pour contester bruyamment les décisions prises à son encontre.

Comme en janvier 2020, après une défaite 3-2 à Berne. Le futur champion de Suisse 2023 et vainqueur de la Champions Hockey League 2024 avait alors perdu son sang-froid, insulté le quatuor arbitral et écopé de sa deuxième pénalité de match disciplinaire de la saison. Résultat: une suspension automatique d’un match et une amende de 2250 francs.

Autre épisode, à l’automne 2023: après un but refusé, Daniel Winnik avait brandi une serviette blanche en direction des arbitres. Un geste qui lui avait coûté 3000 francs.

«Une forte personnalité comme joueur»

C’est donc ce même Daniel Winnik, peu réputé pour faire dans la finesse et régulièrement critique envers les arbitres comme envers la justice de la ligue, sur les patinoires suisses comme sur les réseaux sociaux, qui est désormais chargé d’identifier les situations de jeu dangereuses.

Il succède à David Racicot, qui a quitté ses fonctions pour des raisons familiales et professionnelles, et avait lui-même remplacé l’ancien attaquant de National League Dale McTavish (Zoug, Zurich, Rapperswil), qui avait démissionné par solidarité après le licenciement de son supérieur, Ryan Gardner (ancien joueur de Berne, Zurich et Lugano), dans la foulée de l’«affaire Bayreuther».

Le supérieur direct de Daniel Winnik sera Philipp Rytz (Olten, Langenthal, Lausanne, Langnau, Berne, Genève et Fribourg), lui aussi ancien joueur et auparavant chef adjoint des arbitres chez Swiss Ice Hockey.

Selon Denis Vaucher, directeur de la National League, c’est d’ailleurs Philipp Rytz qui constitue la référence au sein du département Player Safety Officer (PSO). «Dans un premier temps, il va familiariser Daniel Winnik avec notre système», explique Denis Vaucher.

Le directeur de la ligue ne nourrit aucune réserve quant à cette nomination, malgré le passé parfois mouvementé de Daniel Winnik en National League. «C'était un joueur à forte personnalité, capable d’exprimer librement son opinion. Mais cela n’a rien à voir avec son nouveau rôle de PSO adjoint», précise Denis Vaucher.