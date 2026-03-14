Pour le CP Berne ce samedi, c'est la victoire ou la porte! Heinz Ehlers est sous pression. Bienne, vainqueur 4-3 lors du match aller, a lui besoin d'un match nul afin de se qualifier pour le deuxième tour des play-in et continuer à rêver.

Stephan Roth

La question du choix des étrangers se pose match après match au CP Berne. Pas moins de 29 combinaisons différentes ont été testées depuis le début de la saison! Et pourtant, l’entraîneur Heinz Ehlers n’a toujours pas trouvé la formule idéale. S’il ne résout pas cette équation, la saison du CP Berne pourrait bien s’achever samedi.

Le technicien danois a tenté l’option avec cinq attaquants étrangers et un seul défenseur lors des deux derniers matches. Résultat: deux défaites, 3-4 contre Fribourg puis 3-4 à Bienne. «Nous savions que nous devions marquer des buts. Avec cinq attaquants étrangers, cela devait être plus facile», a expliqué Heinz Ehlers. S'est-il montré satisfait de son choix? Sa réponse est limpide: «Bien sûr que non. Nous avons perdu.»

Si l’on part du principe que les neuf étrangers sont aptes, trois devront de toute façon prendre place dans les tribunes. Même si Sandro Zurkirchen n’a pas réalisé une prestation exceptionnelle lors de la défaite 3-4 à Bienne, Heinz Ehlers peut difficilement se permettre de relancer Adam Reideborn dans les buts.

Un retour possible en défense

Le CP Berne aura certes besoin de marquer samedi, mais il ne serait pas surprenant de voir «Beton-Heinz» renforcer sa défense. Le solide Anton Lindholm, absent récemment en raison d’une blessure, s’est entraîné mercredi et pourrait faire son retour.

À Bienne, Hardy Häman Aktell – capable du meilleur comme du pire – a bénéficié du plus gros temps de glace et inscrit un but en power-play. Il devrait à nouveau être préféré à Alexandr Iakovenko.

Un attaquant sacrifié?

Si un défenseur supplémentaire est aligné, un attaquant devra céder sa place. Le pronostic est délicat. Une chose semble toutefois sûre: ce ne sera probablement pas Miro Aaltonen. Certes, le Finlandais reste muet depuis onze matches, mais ses prestations plaident encore pour lui. Et le retour d’Alain Graf offre à Heinz Ehlers davantage d’options au centre.

Malgré des pénalités évitables qui ont offert à Bienne deux situations de double supériorité numérique, Waltteri Merelä et Victor Ejdsell devraient eux aussi rester dans l’alignement. Ce sont les attaquants les plus dynamiques de l’équipe.

Quant à Mike Sgarbossa, prêté par Lugano et futur joueur des Lakers, il reste de loin l’élément le plus productif du CP Berne avec plus d’un point par match. De quoi compenser certaines lacunes défensives.

Dans ce contexte, c’est peut-être le Suédois Emil Bemström qui devra se contenter de regarder la rencontre depuis la tribune.

Le casse-tête est réel. Et cette fois, Heinz Ehlers ne pourra plus se permettre d'erreur: ce match pourrait être le dernier de sa carrière en Suisse.

Christian Dubé dans une situation bien plus confortable

Christian Dubé, lui, n’a pas ce genre de problème. Ses six étrangers ont tous répondu présent mardi et le joker Niko Huuhtanen était malade ces derniers jours.

«Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui sont sous pression. Pas nous», a glissé l’entraîneur biennois.

La saison pourrait toutefois aussi s’arrêter pour Bienne. Et dans ce cas, Christian Dubé devra sans doute répondre une nouvelle fois aux questions sur son Coach’s Challenge manqué, qui a permis aux Ours de revenir à 4-3 lors du match aller.