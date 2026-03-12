Le HC Bienne s'est imposé 4-3 face à Berne et s'est mis en bonne position dans les play-in. Pourtant, une scène litigieuse pourrait bien changer le visage de cette série bernoise.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Alors que Bienne menait 4-1, Romain Loeffel a trouvé le chemin du filet pour réduire la marque à 4-2. On jouait alors la 54e minute et la marge de deux buts était encore confortable. Mais après quelques secondes d'hésitation, le staff biennois a demandé aux arbitres d'aller consulter les images vidéo pour une obstruction sur le gardien, Harri Säteri.

Dans un cas comme celui-ci, la règle est claire. Si les directeurs de jeu n'ont pas une preuve irréfutable d'une erreur de leur part, ils conservent la décision prise sur la glace. Un but valable, en l'occurrence. Dans un tel cas, le HCB serait sanctionné d'une pénalité de banc pour avoir retardé le jeu. De quoi faire hésiter Christian Dubé vu l'enjeu de cette double confrontation? «Non, coupe-t-il. Certains diront peut-être que j'ai eu trop de couilles en faisant ce choix. Mais si c'était à refaire, je n'agirais pas autrement.»

Après quelques minutes de tergiversation, les arbitres sont revenus sur la glace et ont validé le but. Sur la pénalité consécutive, Bienne a encore encaissé le 4-3. Bref, cette action a le poids de faire basculer ce play-in. Questionné sur cette séquence, Christian Dubé ne se démonte pas: «Pour nous, il y a obstruction sur le gardien. On vient de revoir la scène dans le vestiaire. C'était la bonne décision et les images nous donnent raison.»

«Berne est sous pression»

Toujours est-il que cela ne change rien. Bienne a certes gagné 4-3 cet acte I. Mais les Seelandais ont surtout galvaudé un avantage de trois longueurs. «Mais je viens de dire aux gars qu'ils ont gagné et je les ai félicités, précise le technicien. Je n'ai rien à leur reprocher. Leur état d'esprit était impeccable tout au long de la soirée.» Tout juste peut-il regretter le fait que son équipe n'ait pas planté le 5-1 alors qu'elle a eu une double supériorité numérique pour y parvenir. «Les situations spéciales nous ont tout de même bien aidés jusqu'à ce 4-1, appuie-t-il. Mais c'est vrai que si nous pouvions marquer ce but supplémentaire, c'était fini.»

Cela ne l'empêche pas de voir le match retour, samedi, avec optimisme. «Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui sont sous pression. Pas nous. Nous avons gagné à la maison et si nous allons là-bas avec la même envie que ce soir, nous pouvons nous y imposer. Nous l'avons d'ailleurs récemment déjà fait. Je ne sors pas de ce match avec un état d'esprit négatif. Je l'ai d'ailleurs dit aux gars. Ils étaient un peu down après ce match et c'est normal. Mais ils ne doivent pas oublier que nous avons gagné.»