Une victoire et des regrets pour Bienne face à Berne

Bienne s'est imposé face à Berne lors du premier match du play-in et peut encore espérer atteindre les play-off. Malgré la victoire 4-3, les regrets sont nombreux pour les Seelandais.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les premières minutes d'un match aller-retour sont toujours intéressantes à suivre tant l'exercice est inhabituel pour les hockeyeurs. Et c'est peu dire que ce sont les Biennois qui ont démarré pied au plancher ce premier acte face au grand frère de la capitale. Niklas Blessing n'a pas été chanceux puisque son essai de la 3e minute s'est écrasé sur le poteau de Sandro Zurkirchen.

Hormis un contre de Romain Loeffel (3e), les joueurs du SCB n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la lame en début de match. À la 9e, Mark Sever, l'homme en forme du moment, a ouvert la marque en concluant un superbe débordement de Jere Sallinen. Sa reprise directe n'a laissé aucune chance au gardien des visiteurs (9e, 1-0).

Waltteri Merelä relance la partie

Une pénalité infligée à Nicolas Müller a permis aux hommes d'Heinz Ehlers de se relancer. Sans marquer sur cette action, ils ont au moins pu se montrer menaçants autour de la cage d'Harri Säteri. Waltteri Merelä et Hardy Håman Aktell ont eu l'égalisation au bout de la palette, mais ils n'ont pas été suffisamment tranchants pour tromper Harri Säteri. Le Finlandais a dû aller récupérer la rondelle au fond de son but une minute plus tard. Après avoir accordé un rebond sur un tir de Samuel Kreis, le portier seelandais n'a rien pu faire sur la reprise de Waltteri Merelä, plus heureux cette fois-ci (16e, 1-1).

La seconde période a longtemps été fermée. Un moment d'observation dans cette partie après un tiers initial plus enlevé que prévu. Il a fallu attendre une période de supériorité numérique peu après la mi-match pour voir le score bouger. Sur un tir de la ligne bleue signé Linus Hultström, Fabio Hofer a joliment dévié le puck hors de portée de Sandro Zurkirchen (31e, 2-1). Le 3-1 est tombé juste après. Entré à la limite du hors-jeu en zone offensive, Mark Sever s'est retrouvé à la conclusion de l'action pour inscrire un doublé (33e, 3-1).

Säteri ferme la porte

La suite? Harri Säteri s'est montré ultra-solide face aux attaques bernoises. Il a notamment été mis à contribution avant la seconde pause sur une supériorité numérique du SCB. Waltteri Merelä, Romain Loeffel et Emil Bemström se sont tour à tour cassé les dents sur le gardien finlandais de la Tissot Arena. Chaque arrêt du champion du monde et champion olympique a été célébré comme un but par le public local. Les fans ont commencé à croire qu'il y avait moyen de vendre la peau de l'Ours dans cette série de play-in.

Encore faut-il le tuer. Ce que les Biennois ont en partie fait à la 47e minute avec la complicité de leurs adversaires. À 5 contre 3, Toni Rajala a plombé la lucarne de Sandro Zurkirchen pour faire passer le score à 4-1. Le EHCB a encore bénéficié d'une période de 36 secondes avec deux hommes de plus sur la glace. Hélas pour eux, ils n'ont pas réussi à inscrire le 5-1 qui aurait quasi mis un terme à cette série de play-in avant même le match retour.

En position idéale, mais...

Et les regrets se sont amplifiés à la 54e minute. Sur un travail préparatoire de Marco Müller, Romain Loeffel a inscrit le 4-2. Le problème? Sur cette action, Christian Dubé a demandé aux arbitres d'aller voir la vidéo. Comme ces derniers ont confirmé leur décision, le EHCB a écopé de deux minutes de pénalité. En power-play, Hardy Håman Aktell a permis à son équipe de revenir encore davantage au score (56e, 4-3).

Curieux dénouement dans ce premier acte du play-in. Bienne a certes dominé Berne, ce qui le place en bonne position pour se qualifier pour le second tour de ces barrages. Bien que victorieux, les Seelandais quittent la glace avec des valises de regrets tant ils avaient creusé l'écart face à leurs rivaux cantonaux.

Ce premier tour des play-in voit tout de même Bienne virer en tête après le match aller. Samedi, les hommes de Christian Dubé se rendront donc dans la capitale avec une seule longueur d'avance. À eux de ne pas craquer pour s'offrir le droit de rêver encore un peu de play-off. En cas de succès face aux Ours, les Seelandais défieraient le perdant de la série entre Zoug et Rapperswil.

Zoug - Rapperswil 5-2

Dans l'autre rencontre de play-in, Zoug et Rapperswil se sont quittés sur le score de 5-2. Après 40 minutes, les équipes étaient encore à deux partout, avant que David Sklenicka (50e), Fabrice Herzog (53e) puis Tobias Geisser (19e) ne fassent pencher le match en faveur des Zougois, qui s'offrent donc un coussin confortable avant le retour.

