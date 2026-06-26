Ewan Huet va bien quitter Kloten

Nouveau changement dans la direction de Zoug

Après le départ du directeur sportif Reto Kläy, Zoug connaît un nouveau changement au sein de sa direction. Patrick Lengwiler n'est plus le CEO, comme l'a annoncé le club mardi.

Dans un communiqué, Zoug a indiqué que M. Lengwiler avait été informé par le conseil d’administration que son contrat serait résilié à l’automne 2027 en raison de divergences d’opinion. M. Lengwiler en a alors tiré les conséquences.

«Lors de récentes discussions avec le conseil d’administration, M. Lengwiler a clairement indiqué que, dans ce contexte, il ne pouvait plus assumer la responsabilité globale en tant que CEO et représentant du maître d’ouvrage pour l’extension de la patinoire», écrit le club. C’est pourquoi il a démissionné de ses fonctions de son plein gré, avec effet immédiat.

A 48 ans, Patrick Lengwiler a travaillé pour le club pendant près de trois décennies: d’abord comme entraîneur des jeunes, puis, à partir de 2004, comme directeur sportif et, depuis 2012, comme CEO. Au cours des douze saisons sous la direction conjointe de Lengwiler et Kläy, Zoug a remporté le championnat de Suisse en 2021 et 2022, ainsi que la Coupe en 2019.

Selon les médias, le départ du directeur sportif Reto Kläy n'était pas souhaité par le CEO.

(Source: ATS)