En fin de contrat du côté des Blues de St. Louis, Claude Julien cherche un nouveau défi. Vainqueur de la Coupe Stanley en 2011, il scrute le marché suisse où plusieurs bancs sont disponibles.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Alors que la finale de National League bat son plein entre Davos et Fribourg Gottéron, d'autres clubs sont actuellement en train de préparer leur prochaine saison. Plusieurs formations sont d'ailleurs toujours à la recherche de leur futur entraîneur. C'est surtout le cas de Berne et de Zoug. Dans une moindre mesure, des questions entourent le futur de Marco Bayer à Zurich, malgré un contrat pour une année supplémentaire.

Dans ce contexte, un homme pourrait accélérer le processus de sélection pour les formations encore indécises: Claude Julien. L'entraîneur canadien de 65 ans vient de terminer sa saison avec les Blues de St. Louis et ne sera pas conservé dans son rôle d'entraîneur assistant. Entre 1993 et 2021, l'ancien coach de Boston et Montréal a toujours eu le poste de coach principal avant son passage dans le Missouri.

Il est déjà passé en Suisse

A-t-il envie de reprendre une équipe? Si oui, cela expliquerait pourquoi son nom commence à bruisser en Suisse. Claude Julien avait déjà passé quelques semaines du côté d'Ambri-Piotta lors de la saison 2022/2023. En Léventine, il était engagé de conseiller externe.

Serait-il l'homme de la situation pour le CP Berne qui est toujours à la recherche de son futur entraîneur? Selon le portail alémanique Nau.ch, deux hommes seraient toujours en course: un inconnu et Jeremy Colliton, jeune et talentueux assistant du côté des New Jersey Devils. Claude Julien est-il le nom mystère? «J'ai entendu qu'il pourrait débarquer à Berne, nous avait d'ailleurs glissé récemment un directeur sportif d'un autre club de National League. Mais ces temps, on entend beaucoup de choses.»

Toujours est-il que Claude Julien amènerait une énorme expérience sur le banc de la PostFinance Arena, lui qui a remporté une Coupe Stanley et une médaille d'or olympique avec le Canada en 2014 et une médaille d'argent huit ans plus tard. Il a par ailleurs été nommé entraîneur de l'année en NHL lors de la saison 2008/2009, lorsqu'il était coach des Boston Bruins.

Dans le sillage de Geoff Ward?

C'est d'ailleurs avec la formation du Massachusetts que Claude Julien a triomphé dans la plus prestigieuse ligue du monde, en 2011. Le nom de son assistant? Geoff Ward, actuel coach à succès du Lausanne HC. Le passage réussi du Canadien sur les bords du Léman va-t-il lui donner envie de tenter la même expérience?

Du côté de Berne, une chose est sûre: après plusieurs expériences ratées et de nombreux changements de coach, l'engagement d'un coach tel que Claude Julien pourrait mettre une certaine stabilité dans l'organisation qui en manque cruellement. «C'est vrai que des discussions sont en cours, nous confirme une source proche du dossier. Est-ce que cela va aboutir? Je suis bien incapable de le dire actuellement.»



