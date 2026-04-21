La patron du hockey suisse réagit à la lettre de Roman Josi

Roman Josi réclame le retour de Patrick Fischer après son éviction. La fédération maintient sa décision et appelle l’équipe à se ranger derrière Jan Cadieux.

Marcel Allemann

Une semaine à peine après le séisme provoqué par le licenciement de Patrick Fischer du poste de sélectionneur, la Nati traverse déjà une nouvelle zone de turbulences. En cause: Roman Josi, star suisse de NHL et capitaine de l’équipe nationale, auteur d’une lettre adressée à la fédération pour demander le retour de Fischer.

«Je suis surpris que cette lettre se soit retrouvée dans les médias», a réagi mardi après-midi le président de la fédération, Urs Kessler, auprès de Blick. Il précise qu’une réponse sera bien entendu apportée. Et d'ajouter: «Je suis en discussion avec Roman Josi depuis mercredi dernier».

Le départ de Fischer ne sera pas remis en cause

Le dirigeant affirme avoir beaucoup de respect pour Roman Josi et ne pas être contrarié par cette initiative: «Nous prenons cette lettre très au sérieux. Roman Josi a agi dans son rôle de capitaine. Son courrier témoigne de courage, de loyauté et de l’esprit collectif qui règne dans l’équipe. Je respecte pleinement cette démarche. Il est important que ces sujets soient exprimés».

Malgré cette prise de position, l’intervention de Josi ne changera rien au sort de Fischer. Kessler se montre catégorique: «Cette décision a été prise et elle est définitive». Il appelle désormais à se tourner vers l’avenir et à tout mettre en œuvre en vue du Championnat du monde à domicile: «Dans ces circonstances difficiles, il est essentiel de créer les meilleures conditions possibles».

Soutien total à Cadieux

Le nouveau sélectionneur Jan Cadieux mérite, selon lui, un soutien sans faille. «Il n’a pas provoqué cette situation. Cadieux est un excellent entraîneur. L’essentiel est qu’il bénéficie de notre entière confiance et que l’équipe fasse bloc derrière lui», poursuit Kessler.

Le président, qui s’est adressé au groupe lundi, se veut confiant: «Tous, y compris l’ensemble du staff, ont apporté leur soutien à Cadieux. C’est très réjouissant. Notre devise, c’est 'plus que jamais'. C’est aussi ce que j’ai dit à l’équipe. Un Mondial organisé dans notre pays représente une occasion unique, notamment pour l’actuelle génération de joueurs».