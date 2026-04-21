Deux stars de NHL veulent le retour de Patrick Fischer

L'affaire Patrick Fischer est loin d'être terminée. Selon «Watson», deux stars de l'équipe de Suisse ont mis la pression pour que le Zougois revienne derrière le banc de la Nati!

Grégory Beaud Journaliste Blick

Décidément, «l'affaire Fischer» ne semble de loin pas terminée. Moins d'une semaine après l'éviction du sélectionneur national en raison de son faux certificat Covid, il y a encore des remous à l'interne. Et pas n'importe lesquels. En effet, selon «Watson», deux stars de NHL ont directement écrit au président de la Fédération (SIHF), Urs Kessler, pour demander le retour de «Fischi».

En effet, Nino Niederreiter et Roman Josi ont pris la plume pour soutenir Patrick Fischer avec qui ils ont passé dix années en sélection nationale. Les deux hommes ont occupé le rôle de capitaine en équipe de Suisse, le second étant le leader naturel de ce groupe. Autant dire que ce nouvel épisode est loin d'être anodin et a provoqué une réaction auprès de la SIHF.

Réunion à Bienne lundi

Toujours selon le portail alémanique, les deux hommes n'ont toutefois pas menacé de boycotter le Mondial s'ils n'étaient pas écoutés. Le journaliste précise que leur communication est plus huilée que celle de la fédération dont la gestion de cette crise a été en tous points catastrophique.

Cette missive en provenance d'Amérique du Nord a forcé Urs Kessler à se rendre du côté de Bienne pour tenter d'éteindre le début d'incendie qui semblait naître. Il n'a pas cédé et a maintenu sa confiance en Jan Cadieux, tout en demandant aux joueurs présents d'en faire de même. Nino Niederreiter et Roman Josi, éliminés de la course aux play-off de NHL, sont attendus la semaine prochaine sous les drapeaux pour la préparation en vue du Mondial qui commence dans moins d'un mois. C'est peu dire que leur engagement total est nécessaire pour rêver d'un Mondial réussi à Zurich.

Lian Bichsel de retour?

Une autre nouvelle est sortie de l'encadrement de l'équipe de Suisse, toujours du côté de «Watson». La suspension interne infligée aux Soleurois Lian Bichsel a été levée. Il était encore banni par Patrick Fischer jusqu'au terme du présent Mondial pour avoir refusé des sélections en juniors. Jan Cadieux peut donc décider souverainement s'il décide de l'enrôler ou non lors du prochain championnat du monde.

L'ancien coach de Genève-Servette n'aura peut-être pas à trancher tout de suite... ou peut-être qu'il ne devra pas le faire tout court. Le défenseur de 21 ans est en effet engagé en play-off de NHL avec les Dallas Stars, une des meilleures équipes de la prestigieuse ligue nord-américaine. En cas d'élimination, la gestion de ce cas par le nouveau sélectionneur national sera très intéressante à suivre.