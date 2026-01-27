Ajoie, lanterne rouge depuis sa promotion, a remporté 4 de ses 5 derniers matchs. Ce succès inattendu a même coûté son poste à l’entraîneur de Zoug, remplacé par Benoît Groulx.

Stephan Roth

Pour la cinquième année consécutive depuis sa promotion, Ajoie n’a aucune chance réaliste d’échapper aux play-out, et encore moins de se mêler à la lutte pour les play-in. L’équipe sans ambition de Greg Ireland traverse donc la saison sans pression et prend plaisir à harceler les clubs plus stressés. Fidèle à sa devise: «Une fois la réputation ruinée, on vit sans se soucier de rien».

Sur les cinq derniers matches, les Ajoulots en ont remporté quatre: deux victoires contre les SCL Tigers, et une contre Zoug et Kloten. La défaite à domicile face à l’outsider a sans doute été le dernier coup pour l’entraîneur de l’EVZ, Michael Liniger, qui semblait d'ailleurs avoir vu un fantôme lors de son interview sur MySports. Quelques jours plus tard, la direction de Zoug a décidé de le remplacer par le Canadien Benoît Groulx.

Seuls les autres clubs ont quelque chose à perdre. La lanterne rouge jurassienne peut jouer le rôle de trouble-fête à sa guise et célébrer chaque victoire, tandis que ses adversaires savent qu’ils ne peuvent pas se permettre de laisser filer des points contre le dernier.

Rapperswil n’a laissé échapper qu’un seul point

La dernière semaine avant la pause olympique verra trois clubs en quête urgente de points affronter Ajoie: mardi, Bienne se rendra dans le Jura, avant qu’Ajoie ne se déplace vendredi à Rapperswil-Jona et dimanche à Berne.

Les trois équipes ont déjà fait connaissance avec le spectre de la ligue. Les SCRJ Lakers s’étaient imposés deux fois de manière souveraine à l’automne, alors qu’ils étaient encore en pleine ascension, mais n’ont pu forcer la victoire qu’au début de l’année, en prolongation, grâce au 38e tir au but de Malte Strömwall. Depuis, le meilleur buteur suédois n’a plus marqué.

Bienne a également remporté tous ses derbys contre Ajoie, mais les Seelandais ont laissé échapper un point à deux reprises, ce qui avait le goût d’une défaite. Lors du dernier duel, ils s’en sont sortis avec une victoire 2-1.

Ajoie a donné du fil à retordre au CPB

Les Jurassiens ont véritablement compliqué la vie au CP berne. D’abord, les Bernois se sont fait surprendre avec une lourde défaite 4-0, ce qui a scellé le sort de l’entraîneur Jussi Tapola. Ensuite, ils ont été au bord de la panique dans la PostFinance Arena (5-4). Au début de l’année, le CPB a réussi à éviter une nouvelle humiliation lors de sa troisième rencontre, bien qu’il ait été mené 2-0.

Les clubs constamment sous pression, obligés de performer, sont depuis longtemps dérangés par les Jurassiens, qui refusent de se concentrer sur la performance et, comme dans un train fantôme, surgissent de nulle part pour surprendre leurs adversaires quand bon leur semble.