L'EV Zoug vire Michael Liniger et nomme déjà son successeur

Benoît Groulx succède avec effet immédiat à Michael Liniger, licencié pour mauvais résultats, sur le banc zougois. Le Canadien de 57 ans dirigera le club de Suisse centrale jusqu'au terme de l'exercice.

Blick Sport

Benoît Groulx est le nouvel entraîneur de l'EV Zoug. Il succède avec effet immédiat à Michael Liniger, qui est démis de ses fonctions en raison des résultats catastrophiques des Taureaux. Le Canadien de 57 ans dirigera le club de Suisse centrale jusqu'au terme de l'exercice. «L'équipe n'a pas fait bonne figure ces dernières semaines. Outre les nombreuses défaites consécutives, les performances ont été de moins en moins à la hauteur de nos attentes», a expliqué l'EVZ.

«Nous avons soutenu Michael Liniger autant que possible, a continué le CEO Patrick Lengwiler. Mais en tant qu'entraîneur principal, c'était à lui qu'incombait la responsabilité de l'équipe et de ses performances. Malheureusement, il n'a pas suffisamment réussi à faire progresser le groupe et à lui apporter de la stabilité.» Les coéquipiers de Grégory Hofmann n'occupent que le 9e rang du championnat de National League.

En finale de la Coupe Gagarine

Malgré des joueurs du calibre de Tomas Tatar, Dominik Kubalik et Jan Kovar, les Zougois se sont inclinés lors des huit matches de championnat disputés en 2026. Ils se sont notamment fait corriger à Lausanne (7-0) et ont perdu à domicile contre le HC Ajoie (2-4). L'élimination en demi-finales de la Champions League contre Lulea mardi soir aura donc été le dernier match de Liniger sur le banc zougois.

Benoît Groulx arrivera en Suisse jeudi. Il a officié pendant de nombreuses années en tant qu'entraîneur principal d'équipes évoluant en AHL, notamment au sein des Americans de Rochester et du Crunch de Syracuse. Au cours de la saison 2014/15, il a dirigé l'équipe nationale canadienne des moins de 20 ans, qu'il a amenée sur le toit du monde. Lors des deux dernières années, il était sur le banc du Traktor Chelyabinsk, en KHL. En novembre dernier, pour des raisons personnelles., il avait quitté le club russe, avec qui il avait atteint la finale de la Coupe Gagarine.