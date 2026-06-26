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Une figure bien connue du hockey suisse
Un ancien joueur prend les commandes de Zoug

Après le départ de son directeur général Patrick Lengwiler mardi, l'EVZ a déjà présenté son successeur. Il s'agit d'une vieille connaissance du club.
Publié: 16:11 heures
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Mardi, l'EVZ s'est séparé de son CEO Patrick Lengwiler.
Photo: Mike Wiss/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Zoug a annoncé vendredi avoir trouvé un nouveau chef: l'ancien directeur sportif d'Ambri-Piotta, Paolo Duca, reprendra à la mi-juillet le poste de CEO au sein du club de National League.

Un ancien joueur du club

Le Tessinois de 45 ans a officié comme directeur sportif à Ambri de 2017 à octobre 2025. Il avait évolué comme joueur entre 2002 et 2007 à Zoug.

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En quelques jours, l'ancien CEO Patrick Lengwiler et l'ex-directeur sportif Reto Kläy ont présenté leur démission. Leurs successeurs respectifs au sein des Taureaux sont Duca et Ted Suihkonen, qui était auparavant responsable du développement.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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