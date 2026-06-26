Après le départ de son directeur général Patrick Lengwiler mardi, l'EVZ a déjà présenté son successeur. Il s'agit d'une vieille connaissance du club.

Un ancien joueur prend les commandes de Zoug

Un ancien joueur prend les commandes de Zoug

ATS Agence télégraphique suisse

Zoug a annoncé vendredi avoir trouvé un nouveau chef: l'ancien directeur sportif d'Ambri-Piotta, Paolo Duca, reprendra à la mi-juillet le poste de CEO au sein du club de National League.

Un ancien joueur du club

Le Tessinois de 45 ans a officié comme directeur sportif à Ambri de 2017 à octobre 2025. Il avait évolué comme joueur entre 2002 et 2007 à Zoug.

En quelques jours, l'ancien CEO Patrick Lengwiler et l'ex-directeur sportif Reto Kläy ont présenté leur démission. Leurs successeurs respectifs au sein des Taureaux sont Duca et Ted Suihkonen, qui était auparavant responsable du développement.