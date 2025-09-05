Hockey Manager révolutionne ses règles: transferts illimités avant les play-off, budget conservé et nouvelles stratégies. Une évolution qui promet une fin de saison plus libre et palpitante.

Hockey Manager promet une meilleure expérience de jeu tout en conservant ce qui en a fait le succès depuis bientôt deux décennies. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans quelques jours, la saison de National League va reprendre ses droits. Et, comme chaque année depuis bientôt 20 ans, Hockey Manager sera également de la partie. En attendant le retour de la compétition, les équipes peaufinent leur préparation avec les premiers matches amicaux, de quoi donner de précieuses indications aux managers désireux de se prendre pour John Fust ou Marc Gautschi dans le rôle de directeur sportif.

Cette année, Hockey Manager introduit une nouveauté majeure qui va bouleverser la manière de jouer: les règles évolueront pour rendre l’expérience plus stratégique, plus ouverte et surtout plus fun. Objectif: dynamiser la fin de saison et offrir une liberté totale aux managers au moment des séries.

Des transferts illimités avant les play-off

C’est le grand changement de cette saison. Avant le début des séries éliminatoires, chaque joueur pourra recomposer intégralement son équipe grâce à une fenêtre de transferts illimités. Concrètement, plus besoin de traîner des joueurs dont l’équipe est éliminée: tout le monde repart sur de nouvelles bases. Cette mesure vise à relancer l’intérêt du jeu et à rendre la phase finale beaucoup plus dynamique et stratégique.

Jusqu’ici, certains joueurs brillants restaient peu choisis parce que leur équipe n’allait pas en séries. On pense notamment aux éléments d'Ajoie. Exemple l’an dernier: Julius Nättinen, deuxième meilleur compteur du championnat, avait été largement ignoré tout au long de la saison pour cette raison. Cette année, aucune excuse pour laisser les Ajoulots sur le bord de la route. Grâce à la fenêtre de transferts illimités avant les play-off, les joueurs des équipes modestes deviennent des options crédibles et intéressantes pendant la saison régulière.

Le budget, une arme clé

La liberté de transfert ne signifie pas que tout le monde partira sur un pied d’égalité. Le budget accumulé pendant la saison régulière sera conservé et déterminera vos moyens pour bâtir votre équipe de play-off. Les bons gestionnaires, qui auront flairé les bonnes affaires, partiront avec un avantage certain. Ceux qui auront mal géré leurs ressources devront redoubler d’ingéniosité pour combler leur retard.

Autre nouveauté: les managers pourront désormais acheter jusqu’à cinq transferts, à raison de 100 points chacun. De plus, le marché ne sera plus bloqué pendant les quarts et les demi-finales, permettant de réagir en direct aux performances des joueurs. Et ce n’est pas tout: Les transferts non utilisés en fin de saison régulière pourront être reportés – jusqu’à deux maximum – pour les play-off. Un vrai bonus pour les managers patients et stratèges.

En résumé: Hockey Manager promet une meilleure expérience de jeu tout en conservant ce qui a fait le succès du jeu depuis bientôt deux décennies.

