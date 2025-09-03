Nos pronostics pour cette nouvelle saison

Pour ce 4e épisode de la huitième saison de Cold Facts, on vous offre nos pronostics. En partant du bas et en remontant jusqu'au sommet du classement.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 4e épisode, nous nous lançons dans nos pronostics de classement de la saison à venir en parlant évidemment des 5 Romands, mais aussi des 9 autres clubs de National League.

Sommaire:

- Ajoie et Langnau (dès 1:01)

- Bataille pour le play-in (dès 13:57)

- Bienne et Lugano: play-in (dès 33:09)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 41:32)

- Berne aux portes du top 6 (dès 45:34)

- Fribourg et le LHC: solides (dès 50:12)

- Ce qui nous a fait mousser: Gardner out (dès 1:09:14)

- Genève: dans le trio de tête (dès 1:12:58)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.