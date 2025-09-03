Nos pronostics pour cette nouvelle saison

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 4e épisode, nous nous lançons dans nos pronostics de classement de la saison à venir en parlant évidemment des 5 Romands, mais aussi des 9 autres clubs de National League.
Sommaire:
- Ajoie et Langnau (dès 1:01)
- Bataille pour le play-in (dès 13:57)
- Bienne et Lugano: play-in (dès 33:09)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 41:32)
- Berne aux portes du top 6 (dès 45:34)
- Fribourg et le LHC: solides (dès 50:12)
- Ce qui nous a fait mousser: Gardner out (dès 1:09:14)
- Genève: dans le trio de tête (dès 1:12:58)
