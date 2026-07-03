Mike Sgarbossa ne jouera finalement jamais pour les Lakers

Mike Sgarbossa ne portera finalement jamais le maillot des Rapperswil-Jona Lakers. L'attaquant canadien de 33 ans a résilié son contrat avant même le début de la saison et restera au Canada pour des raisons personnelles.
En avril dernier, Mike Sgarbossa avait déjà mis fin, d'un commun accord, à son contrat avec le HC Lugano, alors qu'il lui restait encore une année d'engagement. Il avait été prêté au SC Berne en janvier avant de s'engager avec les Lakers pour la saison 2026-2027.
«Rester dans son pays natal»
Mais l'aventure saint-galloise s'arrête avant même d'avoir commencé. «Mike Sgarbossa ne rejoindra pas les SCRJ Lakers. L'attaquant a décidé, pour des raisons personnelles, de rester dans son pays natal, le Canada, et de résilier son contrat avec les Lakers», a indiqué le club dans un communiqué publié vendredi.
Les Lakers précisent accepter cette décision et souhaitent bonne chance au Canadien pour la suite de sa carrière. Après ce départ, l'effectif compte désormais cinq joueurs étrangers: Jacob Larsson, Lawrence Pilut, Victor Rask, Nicklas Jensen et Tanner Fritz. Le club prévoit toutefois de recruter un sixième étranger dans les prochaines semaines.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42