Mike Sgarbossa ne jouera finalement jamais pour les Lakers

Mike Sgarbossa ne portera jamais les couleurs des Rapperswil-Jona Lakers. L'attaquant canadien a résilié son contrat avant la reprise et restera au Canada pour des raisons personnelles.

Mike Sgarbossa ne portera finalement jamais le maillot des Rapperswil-Jona Lakers. L'attaquant canadien de 33 ans a résilié son contrat avant même le début de la saison et restera au Canada pour des raisons personnelles.

En avril dernier, Mike Sgarbossa avait déjà mis fin, d'un commun accord, à son contrat avec le HC Lugano, alors qu'il lui restait encore une année d'engagement. Il avait été prêté au SC Berne en janvier avant de s'engager avec les Lakers pour la saison 2026-2027.

«Rester dans son pays natal»

Mais l'aventure saint-galloise s'arrête avant même d'avoir commencé. «Mike Sgarbossa ne rejoindra pas les SCRJ Lakers. L'attaquant a décidé, pour des raisons personnelles, de rester dans son pays natal, le Canada, et de résilier son contrat avec les Lakers», a indiqué le club dans un communiqué publié vendredi.

Les Lakers précisent accepter cette décision et souhaitent bonne chance au Canadien pour la suite de sa carrière. Après ce départ, l'effectif compte désormais cinq joueurs étrangers: Jacob Larsson, Lawrence Pilut, Victor Rask, Nicklas Jensen et Tanner Fritz. Le club prévoit toutefois de recruter un sixième étranger dans les prochaines semaines.