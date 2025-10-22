Le HC Ajoie gagne et tout un canton respire un peu mieux

Mardi, le HC Ajoie s’est imposé après dix défaites de rang. Les Jurassiens se sont défaits de Langnau. De quoi faire souffler toute une région. Reportage en immersion.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mardi soir, c’était quitte ou double pour le HC Ajoie. Cette phrase peut paraître exagérée pour un match du mois d’octobre. Et pourtant, les Jurassiens étaient dos au mur au moment d’accueillir les Langnau Tigers. Après une série de dix défaites, le ras-le-bol se faisait sérieusement sentir aux alentours de la Raiffeisen Arena. «On va au match, mais honnêtement, on n’attend plus grand-chose», nous confie un groupe de supporters en vieille ville de Porrentruy, deux heures avant le match.

Dans les ruelles de la bourgade, tout le monde ne parle que du HCA. Le «Quotidien Jurassien», bien que privé d’interviews de joueurs — règles du club obligent — se passe de main en main. On ne veut pas manquer une bribe d’info... que le club prend soin de ne plus communiquer.

Soutien populaire qui s’étiole

Même si les résultats sont mauvais depuis le début de saison, l’intérêt pour le club ne faiblit pas. N’en déplaise au comité recroquevillé sur lui-même. C’est justement la grande force de la formation jurassienne, même si certains ne s’en rendent pas compte. Sans surprise toutefois, le soutien populaire s’étiole petit à petit. «Mon mari m’a donné son billet, rigole cette supportrice rencontrée après la rencontre. Il en a marre de venir les voir perdre.» Spoiler: elle a passé une bonne soirée puisque le HCA s’est imposé.

Et ce fan déçu — et prêteur — reflète finalement bien le sentiment dominant en Ajoie. Après cinq ans de revers et de lanterne rouge, la lassitude semble doucement devenir le sentiment dominant. «Je n’ai jamais vu un kop aussi amorphe que ce soir, nous confie Raphaëlle, supportrice de longue date du HCA. Avec mon amie, nous étions dans les gradins avant le match et tout le monde était assis. Nous n’étions pas vraiment habituées à cela.»

«Bref, on se fait chier»

Avant le coup d’envoi de ce match contre les Emmentalois, le ton est donné dans le gradin avec une banderole sèche: «Bref, on se fait chier…» Difficile de faire plus clair. Du côté de Porrentruy, le soutien populaire était la dernière corde à laquelle on pouvait se raccrocher pour continuer de croire en un futur riant. Mais ces derniers temps, la patience commence à manquer. «On en a marre, nous soufflent ces deux amis, abonnés de longue date en places debout. On ne voit pas de progrès. C’est peut-être cela qui est le plus frustrant.»

Dans ce contexte, le début de match face à Langnau a sonné creux. Moins de 3500 spectateurs étaient présents dans les gradins de la Raiffeisen Arena. Difficile de donner tort aux absents, tant les résultats récents ne donnent pas envie de se presser au portillon de la patinoire.

Après un premier tiers totalement dominé par les visiteurs, Ajoie s’en sort miraculeusement et mène au score. «On ne le mérite pas, mais au point où on en est, on ne va pas faire la fine bouche», rigole Fabrice, croisé dans les coursives après 20 minutes. Après dix défaites de rang, peu importe la façon, pourvu qu’il y ait l’ivresse de la victoire. Le si fervent kop local a d’ailleurs peiné à donner de la voix durant toute la première moitié du match. Même le chant sur l’air du générique de Fort Boyard — un hymne local — ne fait pas frissonner. En temps normal, il justifie presque le voyage à Porrentruy. Mais pas ce mardi. La résignation guettait furieusement.

Le soutien se négocie

Et puis Julius Nättinen est passé par là. Le Finlandais, flamboyant la saison dernière, s’est rappelé qu’il était encore capable de briller. Son 2-0 a eu le don de réveiller la patinoire qui a enfin joué son rôle de sixième homme. Sans surprise, le HC Ajoie est, comme souvent, parvenu à enflammer ses fans. Habituellement, leur support est inconditionnel. Mais après dix défaites de rang, il commence à se négocier.

En fin de rencontre, le HCA s’est retrouvé acculé par les Langnau Tigers. C’est à ce moment que le support s’est fait le plus fort. L’espace de deux dernières minutes enflammées, le Jura tout entier a retenu son souffle pour éviter au club local de concéder l'égalisation. Est-ce la raison pour laquelle le puck a léché la ligne de Damiano Ciaccio sans la franchir? Possible. Toujours est-il qu’en fin de soirée, les fans ont eu une raison de quitter la Raiffeisen Arena avec le sourire. En ces temps troublés, ce n’est pas fréquent. Alors on en profite.

Au Cube, le bar jouxtant la patinoire, les fans se sont donné rendez-vous pour refaire le match. Habituellement, on y boit pour oublier. En ce mardi soir, on avait, pour une fois, quelque chose à célébrer. «Je ne sais pas si ailleurs en Romandie une victoire contre Langnau est autant célébrée qu’ici», rigole Adrien, un habitué des lieux. Difficile de lui donner tort.

Lanterne ou ampoule rouge?

Tard dans la nuit ajoulote, les derniers fans se sont retrouvés à «L’Ampoule Rouge», un bar bien connu du centre-ville. Un endroit au nom prédestiné pour les fans de la lanterne rouge de National League. Ici, on refait une énième fois le match. C’est plus facile après une victoire. «Nous étions en loge, nous confie un des assoiffés. Après cette victoire, on s’est dit qu’on ne pouvait pas s’arrêter au sortir de la patinoire.»

Vers 1h du matin, les derniers soiffards sont rentrés dans leurs pénates. «On espère que la prochaine victoire aura lieu un week-end et pas un mardi soir», conclut Samuel, agacé de devoir déjà rentrer. Mais ce mardi soir (et mercredi tôt le matin), il a quand même profité du moment. Cela faisait un mois que le HC Ajoie n’avait pas gagné. Il fallait bien célébrer ce succès, hélas trop rare en ce début de saison.