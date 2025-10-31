Mardi, le CPB a atteint un nouveau point critique avec la défaite 4-5 à domicile contre Ajoie. Martin Plüss, directeur sportif du CP Berne, revient sur la période compliquée que traverse son équipe et sur les défis à venir.

1/5 Le directeur sportif Martin Plüss prend position sur la crise actuelle du CPB. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth

Blick: Martin Plüss, comment avez-vous vécu la défaite à domicile contre Ajoie?

Martin Plüss: Ce n'était pas un match aussi agréable à regarder que celui de Fribourg (2-1 après prolongation, la réd.). Comme le dernier match à domicile contre Lugano, c'était une rencontre que nous aurions dû gagner. Contre Fribourg, nous avions le même nombre de blessés, mais nous avons montré un tout autre visage.

Cela rend la performance contre Ajoie d'autant plus incompréhensible.

C'est vrai. A Ambri aussi, nous nous sommes bien comportés. Si l'on regarde les quatre derniers matches, les rencontres à l'extérieur ont été bonnes, voire très bonnes, et celles à domicile pas bonnes du tout.

Le changement d'entraîneur n'a pas eu l'effet escompté?

J'avais déjà dit à l'époque que Jussi Tapola n'était pas le seul responsable, mais que c'était l'organisation dans son ensemble qui devait se remettre en question. Dans cette situation, nous avons réfléchi à ce que nous devions faire. Notre objectif reste la qualification pour les playoffs, et il faut être convaincu que nous pouvons y parvenir. C'est pourquoi nous avons décidé de changer d'entraîneur – ce qui ne signifie pas que tout est résolu pour autant.

N'aurait-il pas fallu un autre type d'entraîneur?

Non, nous sommes convaincus qu'avec Heinz Ehlers et Pavel Rosa, nous avons trouvé les bons entraîneurs. Il faut toutefois être juste : la situation actuelle, marquée par de nombreuses blessures, leur laisse très peu de marge de manœuvre. Mais je reste persuadé que nous atteindrons encore les playoffs.

Quand vous parlez de qualification pour les playoffs, voulez-vous dire par là la voie des play-ins?

Ces deux dernières années, nous avions le même objectif et nous avons terminé aux 5e et 3e rangs, ce qui était au-dessus des attentes. Chaque saison, certaines équipes visent le top 6 et n’y parviennent pas. Dans notre situation, l’important est simplement de participer aux playoffs, quelle que soit la manière.

Ne faut-il pas redéfinir les objectifs? Dans cet état, le CPB est en danger de relégation.

Non, nous devons avant tout trouver des solutions pour que la qualité de nos prestations soit plus constante et meilleure. C’est ainsi que la probabilité d’atteindre nos objectifs augmentera.

Comment les choses vont-elles évoluer? Des mesures sont-elles prévues ou comptez-vous miser sur la patience?

Que signifie patience ? Non, il faut être conscient que la situation est grave et difficile. On le voit d’ailleurs dans les stades : il n’y a plus autant de spectateurs. L’important, c’est de se présenter de la bonne manière. Et cela n’a rien à voir avec les blessés. L’équipe a déjà prouvé qu’elle en était capable.

L’échange de joueurs ou l’arrivée de nouveaux étrangers sont-ils à l’ordre du jour?

Nous regardons toujours ce qui est possible. Mais agir simplement pour donner l’impression d’agir n’a pas de sens. Il est important qu’en tant que club, avec les entraîneurs et les joueurs, nous sortions plus forts de cette situation. Cela signifie aussi franchir un cap maintenant, ensemble, mais de manière résolue. Chacun a sa part de responsabilité. Crispé ou non, c’est à nous tous de trouver une solution commune et de créer les conditions pour atteindre nos objectifs.

Sur le marché des transferts, le SCB semble aussi en difficulté. A part Dario Rohrbach, aucun renfort n’a pu être engagé.

Nous ne sommes pas les seuls à manquer de joueurs disponibles. Et nous ne sommes pas forcément intéressés par tous ceux dont on dit que nous aurions dû les recruter. Certains clubs sont peut-être mieux placés que nous en ce moment. Malgré tout, Dario Rohrbach a choisi Berne, ce qui est un bon signe. Ce qui nous complique la tâche actuellement, c’est notre position au classement. La responsabilité nous incombe: c’est à nous de faire un nouveau pas en avant. Nous y sommes parvenus ces deux dernières années, mais pas du tout pour l’instant.