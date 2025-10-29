Le CP Berne pourrait-il vraiment être relégué?

Dernière mise à jour: il y a 17 minutes

Le CP Berne s’enlise dans la crise après deux défaites face à Ajoie. Le spectre de la relégation plane désormais sur le club de la capitale, qui ne pourra compter que sur un miracle – ou un vote – pour rester en National League.

1/5 Des joueurs du SCB consternés. L'image qui n'est pas rare. Photo: keystone-sda.ch

Dino Kessler

Cinq buts encaissés face à Ajoie. Deux défaites contre la lanterne rouge. Le SC Berne doit se rendre à l’évidence: la lutte pour éviter la relégation est désormais une réalité.

Mais le géant de la capitale peut-il vraiment descendre? Denis Vaucher, directeur de la ligue, coupe court à toute spéculation: «Celui qui est relégué sportivement descend, point. Ce sont les règles».

Reste une question: que se passerait-il si le club de la capitale devait réellement être rétrogradé? L’ancien poids lourd du hockey suisse serait-il vraiment exclu de l’élite? Pas forcément, s’il déposait une demande d’élargissement de la National League et que celle-ci obtenait un vote favorable. «Il faut pour cela une majorité des trois quarts», précise Vaucher. «Mais je considère qu’un tel scénario est hautement improbable.» Aïe.

Encore au moins deux duels face à Ajoie

Graf Zahl, le professeur de mathématiques de Sesamstrasse, fait vite le calcul: 75% de 14, cela fait 10,5 – donc 11 voix en arrondissant. C’est le nombre de suffrages dont le CP Berne aurait besoin pour que la National League passe à 15 équipes (ce qui, au passage, équilibrerait la Swiss League).

Il serait évidemment préférable que les Bernois se sauvent par leurs propres moyens, sur la glace. Mais quand l'équipe dirigée par Heinz Ehlers encaisse cinq buts contre Ajoie, on peine à y croire.

L’écart avec la 10e place – synonyme de play-ins – n’est «que» de six points, contre neuf sur Ajoie. Mais si le CP Berne s’enfonce un peu plus dans la crise, ce matelas de sécurité pourrait vite disparaître. D’autant que le club doit encore affronter Ajoie au moins deux fois cette saison.