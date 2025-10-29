Toni Rajala: «J'ai 34 ans, mais l'impression d'en avoir 28»

Deux buts, une victoire franche face à Lausanne (6-1). Autant dire que la soirée de Toni Rajala ce mardi à la Tissot Arena était plutôt réussie. Même à 34 ans, le Finlandais du HC Bienne s'amuse toujours autant.

Toni Rajala aime toujours autant son club, et son sport. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Une soirée à la Tissot Arena ne serait pas réussie sans un but de Toni Rajala. Ça tombe bien: ce mardi face au Lausanne HC, l'artificier finlandais en a inscrit deux et, a donc fait résonner à deux reprises le fameux «Toni's on fire», si cher aux supporters biennois. Et qui, 223 réussites plus tard, est toujours entamé de plus belle.

Après la rencontre, le Nordique s'est exprimé largement – comme toujours – sur ses deux buts, sa carrière à l'heure actuelle et son envie de remporter quelque chose avec son club de cœur. Interview.

Toni, tu connais la fontaine de Jouvence?

(rires) Non, pas vraiment. C'est clair que c'était un très bon match de notre part, solide pendant 60 minutes. Et aujourd'hui, mon slapshot a bien fonctionné — deux fois même. Je suppose que je dois continuer à tenter ma chance. Notre ligne avec Gaëtan Haas et Fabio Hofer joue très bien ces derniers temps. On marque des buts importants pour l'équipe, et c'est vraiment plaisant de jouer avec eux. De manière générale, c'est une belle victoire, surtout après la défaite du dernier match.

Comment expliques-tu qu'à 34 ans, tu sois encore aussi décisif et dominant?

Je ne sais pas… L'âge, ce n'est qu'un chiffre. J'ai plutôt l'impression d'avoir 28 ans.

Tu n'as pas les jambes lourdes après certains matches, ou après des back-to-back?

Bien sûr, c'est un peu différent maintenant. Et puis il y a les enfants à la maison, ils se réveillent tôt… Mais d'un autre côté, c'est aussi une belle chose. Quand tu rentres d'un mauvais match et que tu vois tes enfants, ils te font sourire et tu oublies un peu le hockey.

Cet équilibre dans la vie de famille t'aide?

Oui, clairement. Depuis qu'on a les enfants (ndlr: ils ont 2 et 4 ans), ça m'aide à ne pas trop penser au hockey à la maison, à me concentrer sur la famille. Et quand j'arrive à la patinoire, je suis à fond ici. C'est un bon équilibre entre vie de famille et hockey.

Ça m'aide aussi à mieux dormir après les matches. Avant, je ressassais toute la rencontre dans ma tête. Maintenant, je m'endors plus vite, donc la récupération est meilleure. Les enfants se couchent tôt et se lèvent tôt, donc moi aussi.

C'est donc ce repos supplémentaire qui te donne la force pour encore patiner en contre et marquer sur un slapshot en troisième période?

Oui, bien sûr. Mais il y a aussi tout le travail physique, la préparation estivale. Quand tu vieillis, tu dois t'entraîner encore plus dur pendant l'été pour rester en forme. Pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que ça durera encore plusieurs années — même quand j'aurai vraiment 34 ans (rires).

Donc dans six ans, si mes calculs sont justes… Mais actuellement, tu as toujours le même plaisir d'aller sur la glace, de jouer et de marquer?

Oui, toujours. Les jours de match sont les meilleurs pour un joueur de hockey. Quand la rondelle tombe, c'est toujours un plaisir, peu importe où on joue.

C'est ce que je voulais faire quand j'étais enfant, et je vis toujours ce rêve, celui d'être joueur professionnel. Alors oui, chaque jour de match, c'est le meilleur jour de la semaine pour moi.

C'étaient ce soir tes 11e et 12e buts de la saison. Quand tu marques un joli but, comme ton deuxième, tu te dis quoi? «Wow, joli tir quand même»?

(sourire) Je ne sais pas vraiment ce à quoi j'ai pensé. Mais c'est là que je visais, et le puck est allé exactement où je voulais. C'est toujours une sensation incroyable de marquer. Et quand j'entends ma chanson dans la patinoire, avec tout le monde qui chante, ça me donne des frissons sur le banc. J'espère qu'on l'entendra encore souvent cette saison. Mais il faut continuer à travailler, à aider l'équipe à gagner. Parfois c'est en marquant, parfois c'est autrement.

À ton âge, 28 ans donc, tu te fixes encore des objectifs? Par exemple marquer 30, 40, 50 buts en une saison?

(rires) Non, je ne me fixe pas de chiffres précis. J'essaie juste d'en marquer le plus possible, peut-être de battre mes propres records. Je ne me souviens même plus de ma meilleure saison… Peut-être 27 buts (ndlr: oui, en 2018/19). C'est atteignable, je pense. Mais sinon, je n'ai pas vraiment d'objectifs en termes de points. Ce serait vraiment beau de gagner enfin quelque chose avec Bienne. Il me reste encore un an de contrat, donc j'espère qu'on pourra accomplir ça — cette année ou la suivante.