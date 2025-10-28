DE
Ajoie surprend Berne
Large victoire de Genève face à Davos

Genève trouve à sept reprises le chemin des filets et humilie le HC Davos, premier du classement, qui revenait d'une longue série sans défaite. Retrouvez tous les highlights de la soirée.
Publié: 22:13 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Les hommes de Ville Peltonen terminent la série de victoire de Davos avec manière.
Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Genève - Davos

Genève humilie Davos aux Vernets
Genève-Servette a nettement battu le leader Davos 7-0 lors d'une soirée de National League qui n'a pas souri aux équipes de tête. Tant Rapperswil-Jona (2e) que Lausanne (3e) ont aussi perdu.

L'information majeure de la soirée, c'est que Davos n'est pas invincible. Pour la première fois de la saison, les Grisons ont chuté dans le temps réglementaire. Davos n'avait jusqu'ici perdu qu'une fois: le 30 septembre, l'équipe de Josh Holden s'était inclinée 4-3 tab à Rapperswil. Depuis, elle avait aligné neuf victoires.

Aux Vernets, le leader a payé cher un début de match totalement raté. Genève-Servette, qui alterne décidément les bonnes prestations et les coups de mou, menait déjà 4-0 après le tiers initial grâce à des réussites de Le Coultre (2'45), Verboon (2'59) et Puljujärvi (17e/19e). Bozon (21e), Manninen (54e) et Granlund (60e) ont encore enjolivé le score.

Berne - Ajoie

Ajoie gagne à Berne
a lanterne rouge Ajoie a fêté un rare succès, seulement son troisième de l'exercice, en allant s'imposer 5-4 à Berne. Berthoud (54e) et Sopka (59e/dans le but vide) ont fait la différence en fin de match. Les autres réussites des Ajoulots ont été l'oeuvre de Nättinen (5e/7e) et Wick (39e).

Jusqu'ici, les Jurassiens avaient battu Berne (4-0/20 septembre) et Langnau (2-1/21 octobre), les deux fois à Porrentruy. Il faut croire qu'ils trouvent un surplus de motivation lorsqu'ils affrontent les clubs bernois.

Kloten - Fribourg

Fribourg s'incline face à Kloten
Fribourg-Gottéron, handicapé par plusieurs absences dont celle de Sörensen, n'a pas tenu la distance à Kloten. Les visiteurs ont rapidement mené 2-0 grâce à Nemeth (8e) et Kapla (12e), avant de finalement s'incliner 4-2. Gottéron accuse une fragilité inquiétante en déplacement. Le héros de la partie côté zurichois a été Dario Meyer, qui a marqué les trois derniers buts (24e/51e/57e).

Bienne - Lausanne

Bienne renverse Lausanne
Le Lausanne HC, qui restait sur trois victoires, a subi le réveil de Bienne, qui n'avait gagné qu'une fois lors de ses six dernières rencontres. Les Seelandais l'ont emporté 6-1 grâce notamment à un doublé de l'inévitable Rajala, auteur du 2-1 (29e) et du 4-1 (54e).

Langnau - Zoug

A domicile, Langnau bat Zoug
Menés 2-0 au début du dernier tiers, Zoug a su recoller au score grâce à des réussites de Künzle et Hofmann. Mais les Tigres ne se sont pas laissés abattre: Allenspach a redonné l’avantage à Langnau, avant que Baltisberger ne scelle définitivement le sort des Zougois dans un but vide. Victoire 4-2 pour Langnau.

Zurich - Rapperswil

Zurich écrase Rapperswil
Les Zurich Lions ont écrasé les Rapperswil-Jona Lakers 7-0 pour signer un deuxième succès de suite. Les visiteurs ont pour leur part perdu un quatrième match consécutif. Après leur excellent début de saison, ils traversent une période plus difficile tout en restant au 2e rang, à 13 longueurs de Davos.

Ambri - Lugano

Lugano remporte le derby tessinois
Le derby tessinois a souri à Lugano, qui s'est imposé 5-2 sur la glace de son rival cantonal Ambri-Piotta. Les bianconeri ont passé l'épaule dans le dernier tiers grâce à Sekac (54e/59e) et Thürkauf (55e), remportant ainsi un sixième succès en sept matches.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
20
30
52
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
3
Lausanne HC
Lausanne HC
21
18
37
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
20
-4
36
5
EV Zoug
EV Zoug
20
5
34
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Bienne
EHC Bienne
19
3
26
11
EHC Kloten
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
SC Berne
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-32
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
