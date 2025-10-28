Genève trouve à sept reprises le chemin des filets et humilie le HC Davos, premier du classement, qui revenait d'une longue série sans défaite. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Les hommes de Ville Peltonen terminent la série de victoire de Davos avec manière. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Genève - Davos

3:47 Genève - Davos: Genève humilie Davos aux Vernets

Genève-Servette a nettement battu le leader Davos 7-0 lors d'une soirée de National League qui n'a pas souri aux équipes de tête. Tant Rapperswil-Jona (2e) que Lausanne (3e) ont aussi perdu.

L'information majeure de la soirée, c'est que Davos n'est pas invincible. Pour la première fois de la saison, les Grisons ont chuté dans le temps réglementaire. Davos n'avait jusqu'ici perdu qu'une fois: le 30 septembre, l'équipe de Josh Holden s'était inclinée 4-3 tab à Rapperswil. Depuis, elle avait aligné neuf victoires.

Aux Vernets, le leader a payé cher un début de match totalement raté. Genève-Servette, qui alterne décidément les bonnes prestations et les coups de mou, menait déjà 4-0 après le tiers initial grâce à des réussites de Le Coultre (2'45), Verboon (2'59) et Puljujärvi (17e/19e). Bozon (21e), Manninen (54e) et Granlund (60e) ont encore enjolivé le score.

Berne - Ajoie

3:01 Berne - Ajoie: Ajoie gagne à Berne

a lanterne rouge Ajoie a fêté un rare succès, seulement son troisième de l'exercice, en allant s'imposer 5-4 à Berne. Berthoud (54e) et Sopka (59e/dans le but vide) ont fait la différence en fin de match. Les autres réussites des Ajoulots ont été l'oeuvre de Nättinen (5e/7e) et Wick (39e).

Jusqu'ici, les Jurassiens avaient battu Berne (4-0/20 septembre) et Langnau (2-1/21 octobre), les deux fois à Porrentruy. Il faut croire qu'ils trouvent un surplus de motivation lorsqu'ils affrontent les clubs bernois.

Kloten - Fribourg

2:55 Kloten - Fribourg: Fribourg s'incline face à Kloten

Fribourg-Gottéron, handicapé par plusieurs absences dont celle de Sörensen, n'a pas tenu la distance à Kloten. Les visiteurs ont rapidement mené 2-0 grâce à Nemeth (8e) et Kapla (12e), avant de finalement s'incliner 4-2. Gottéron accuse une fragilité inquiétante en déplacement. Le héros de la partie côté zurichois a été Dario Meyer, qui a marqué les trois derniers buts (24e/51e/57e).

Bienne - Lausanne

3:12 Bienne - Lausanne: Bienne renverse Lausanne

Le Lausanne HC, qui restait sur trois victoires, a subi le réveil de Bienne, qui n'avait gagné qu'une fois lors de ses six dernières rencontres. Les Seelandais l'ont emporté 6-1 grâce notamment à un doublé de l'inévitable Rajala, auteur du 2-1 (29e) et du 4-1 (54e).

Langnau - Zoug

3:39 Langnau - Zoug: A domicile, Langnau bat Zoug

Menés 2-0 au début du dernier tiers, Zoug a su recoller au score grâce à des réussites de Künzle et Hofmann. Mais les Tigres ne se sont pas laissés abattre: Allenspach a redonné l’avantage à Langnau, avant que Baltisberger ne scelle définitivement le sort des Zougois dans un but vide. Victoire 4-2 pour Langnau.

Zurich - Rapperswil

4:18 Zurich - Rapperswil: Zurich écrase Rapperswil

Les Zurich Lions ont écrasé les Rapperswil-Jona Lakers 7-0 pour signer un deuxième succès de suite. Les visiteurs ont pour leur part perdu un quatrième match consécutif. Après leur excellent début de saison, ils traversent une période plus difficile tout en restant au 2e rang, à 13 longueurs de Davos.

Ambri - Lugano

4:52 Ambri - Lugano: Lugano remporte le derby tessinois

Le derby tessinois a souri à Lugano, qui s'est imposé 5-2 sur la glace de son rival cantonal Ambri-Piotta. Les bianconeri ont passé l'épaule dans le dernier tiers grâce à Sekac (54e/59e) et Thürkauf (55e), remportant ainsi un sixième succès en sept matches.