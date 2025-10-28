Contre Bienne, Lausanne n'y arrive toujours pas

Pour la deuxième fois cette saison, Bienne a décroché les trois points face à Lausanne (6-1). À la Tissot Arena, les Seelandais ont pris le dessus sur les Vaudois, qui conservent de peu leur place sur le podium de National League.

Jere Sallinen a inscrit le premier but de la rencontre face à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Après 40 minutes dans ce match entre Bienne et Lausanne, les tirs tentés par les deux équipes étaient égaux: 18 sur chaque filet. Sauf que le vidéotron, lui, affichait un avantage de deux buts pour les Seelandais. La faute, partiellement, à Kevin Pasche. Titularisé pour la deuxième fois de rang après une très belle prestation face à Ambri samedi (victoire 5-1, 96,6% d'arrêts), le jeune portier du LHC a été moins en réussite ce mardi à la Tissot Arena.

Pourtant, tout avait bien commencé pour le No 33, qui a très bien repoussé les tirs en début de rencontre. Il était solide et permettait à son équipe de garder ce score nul et vierge. Mieux, Lausanne aurait pu prendre les devants si, parti seul en contre, Drake Caggiula avait remporté son duel face à Harri Säteri (5e). À noter, aussi, le bon retour de Rodwin Dionicio sur cette action.

Kevin Pasche a cédé sa place

Mais dans l'ensemble, c'est quand même Bienne qui avait réalisé le meilleur début de match et c'est donc logiquement qu'il a ouvert le score. Derrière la cage, Lias Andersson trouvait Jere Sallinen, qui a logé la rondelle dans un trou de souris, au-dessus de l'épaule de Kevin Pasche (11e). Heureusement pour lui, le portier se rattrapait en fin de tiers, s'interposant de manière magistrale devant Petr Cajka (19e).

Mieux pour le LHC, le buteur Jere Sallinen a pris un risque inutile à la relance et, après une interception, Austin Czarnik a ajusté la lucarne et égalisé (22e). Par contre, les Vaudois et leur gardien ont pris l'eau à la mi-match. Sur un tir depuis son côté droit, Kevin Pasche s'est quelque peu troué sur la réussite de Toni Rajala (29e). À peine deux minutes plus tard, Yanick Sablatnig inscrivait le but du break sur contre, entre les jambes du No 33. C'en était trop pour le coaching staff vaudois, qui rappelait son gardien (31e). Si Connor Hughes n'a pas eu grand-chose pour la fin de ce deuxième tiers, son homologue Harri Säteri s'est parfaitement interposé, du biscuit, devant Ahti Oksanen (38e). Puis, à nouveau, Drake Caggiula a buté en un contre un face au Finlandais (39e).

Toni Rajala, évidemment

Dans le troisième tiers, Lausanne a poussé, mais il a fallu du temps avec qu'il ne se montre dangereux. La première véritable action de cette dernière période est tombée à la 50e minute, quand Nathan Vouardoux, oublié après avoir été accroché par le banc biennois, a tiré dans le filet extérieur seelandais. Peu après et à 5 contre 4, Théo Rochette a buté sur un excellent Harri Säteri.

En contre, Toni Rajala a toutefois décidé de mettre un terme aux débats, lançant une mine dans la lucarne de Connor Hughes (54e). «Merci, bonne soirée», a dit le Finlandais à sa manière. Avant que Gaëtan Haas, puis Fabio Hofer, ne scellent en toute fin de match.

Avec ce résultat, Bienne conserve sa place dans le top 10 et Lausanne en fait de même sur le podium, même s'il y avait une bonne occasion pour les Lions de dépasser Rapperswil ce mardi soir.