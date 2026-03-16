Le CP Berne enfin lancé dans la course au titre?

Porté par une victoire convaincante contre Bienne, le CP Berne semble enfin avoir retrouvé de la solidité. Reste à voir si les Bernois sauront confirmer cette dynamique face aux SCRJ Lakers.

Stephan Roth

Samedi, le CP Berne a montré un visage que l'on a rarement vu cette saison. Lors du match retour du play-in face au HC Bienne (4-0), l'équipe de Heinz Ehlers s'est imposée avec autorité. L'équilibre était excellent entre une défense ordonnée et solide et une offensive percutante.

Après les difficultés rencontrées ces dernières semaines, le CP Berne a dû revoir sa copie. «Il était clair que nous devions être plus solides derrière. Au match aller à Bienne, nous avons pris l'eau à plusieurs reprises. Au retour, nous avons été plus solides défensivement et avons fait notre travail», a estimé Tristan Scherwey après la victoire de samedi.

Le défenseur Hardy Häman Aktell abonde dans le même sens: «Nous avons parlé avant le match du fait que nous ne devions pas ralentir et que nous devions toujours jouer rapidement. Nous leur avons ainsi rendu la tâche beaucoup plus difficile. C'est aussi pour cela que notre défense a été meilleure.»

Des leaders comme Tristan Scherwey ou Waltteri Merelä, qui avait trouvé ce soir-là une vitesse supplémentaire, ont montré la voie. Le gardien Adam Reideborn n'a rien laissé passer. Et Marco Müller, qui n'avait plus marqué depuis 23 matches, a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Seul Miro Aaltonen n'a pas retrouvé son efficacité offensive: le Finlandais est resté muet pour la douzième rencontre consécutive.

«Cela aurait pu être 1-5 ou 1-6»

Au vu de cette performance convaincante, certains peuvent déjà rêver des quarts de finale et se demander si le CP Berne, avec une défense solide et libéré de toute pression, pourrait au moins faire trembler un peu le HC Davos. Les souvenirs de 2016 refont surface, lorsque le club, alors dirigé par Lars Leuenberger, était passé de la 8e place au titre après une saison très compliquée.

Mais le CP Berne en est encore loin. Deux jours seulement avant cette victoire contre Bienne, l'équipe avait livré une prestation désordonnée et manqué cruellement de stabilité défensive. «Ce serait mentir de dire que nous avons réalisé un bon match. Cela aurait aussi pu finir à 1-5 ou 1-6», a reconnu Tristan Scherwey avec le recul.

Le CP Berne reste donc une équipe imprévisible. Difficile de savoir quel visage montreront les Bernois face aux SCRJ Lakers, même s'ils ont remporté leurs trois dernières confrontations sous la direction de Heinz Ehlers et n'ont encaissé que quatre buts durant cette série.

Samedi, l'entraîneur danois avait opté pour la formule des étrangers «1-2-3»: le gardien Adam Reideborn, les défenseurs Hardy Häman Aktell et Marcus Lindholm, ainsi que le trio d'attaquants composé de Miro Aaltonen, Waltteri Merelä et Victor Ejdsell. Pour une fois, les Bernois – qui ont déjà utilisé 29 combinaisons différentes d'étrangers, la plupart du temps contraints par les circonstances – ne devraient pas modifier leur alignement.