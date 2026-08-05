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Gros coup dur pour le HC Bienne, qui perd Niklas Blessing

Vous ne voulez rien rater de l'actualité liée au hockey sur glace? Blick vous propose ce live-ticker qui revient sur toutes les informations.
Publié: 10:00 heures
|
Dernière mise à jour: 11:25 heures
11:20 heures

Niklas Blessing se déchire un ligament croisé

Coup dur pour Bienne. Le club seelandais devra se passer de Niklas Blessing pendant plusieurs mois.

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Le défenseur de 19 ans s'est déchiré le ligament croisé d'un genou la semaine dernière lors du camp des espoirs de l'équipe de Suisse à Davos. Il va se soumettre à une intervention chirurgicale.

(Source: ATS)

10:05 heures

Mike Künzle absent pour le début de la saison

Mike Künzle manquera le début de la nouvelle saison de National League. Comme l'a annoncé Zoug, l'attaquant souffre depuis juillet d'une blessure au bas du corps et sera indisponible au moins jusqu'à fin septembre.

(Source: ATS)

30.07.2026, 20:35 heures

La Russie et la Biélorussie toujours exclues

La Russie et la Biélorussie resteront exclues de la plupart des tournois internationaux la saison prochaine. La Fédération internationale (IIHF) l'a annoncé jeudi, justifiant cette décision par des «inquiétudes persistantes concernant la sécurité, la protection et l'intégrité sportive».

Les deux nations seront absentes du Championnat du monde masculin 2027 à Mannheim et Düsseldorf, ainsi qu'au Championnat du monde junior. La participation de la Russie au Mondial féminin 2027 sera quant à elle décidée en novembre 2026.

30.07.2026, 16:54 heures

Ambri-Piotta se retire de la Women's League

Ambri-Piotta ne participera pas à la Women's League 2026/27, a annoncé "avec regret" la Fédération suisse jeudi. En conséquence, seules sept équipes seront en lice dans le championnat féminin, et il n'y aura pas de formation reléguée en SWHL-B au terme de la saison.

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Dans un communiqué, Ambri-Piotta a justifié son retrait par son incapacité à «trouver un nombre suffisant de joueuses pour construire un cadre adéquat.» De plus, le club biancoblu a évoqué «une disponibilité limitée de joueuses et une concurrence croissante entre les clubs en Suisse» pour expliquer cette difficulté.

(Source: ATS)

28.07.2026, 19:45 heures

Un cador suédois arrive à Zoug

Zoug annonce l'arrivée de Jacob Moverare. Le défenseur suédois de 27 ans, double vainqueur de la Champions League avec Frölunda, débarque en provenance de l'organisation des Los Angeles Kings avec un contrat de deux ans à la clé. Il ne s'est toutefois jamais imposé en NHL, ne disputant que 110 matches en cinq saisons.

27.07.2026, 12:57 heures

Un sérieux renfort pour le HC Lugano

Le HC Lugano a engagé l'attaquant américain Nick Shore (33 ans) jusqu'à fin octobre. Le contrat prévoit en outre une option jusqu'au terme de la saison 2026/27.

Shore, un solide centre de 1m85 pour 90 kg, a disputé 304 matches de NHL, où il a inscrit 59 points, principalement avec les Los Angeles Kings. Il évolue en Europe depuis 2020 et a notamment porté les couleurs de Zoug, avec qui il avait signé 35 points en autant de matches et conquis le titre de champion en 2021.

L'Américain a aussi disputé 18 rencontres avec Ambri-Piotta en 2022/23 avant de partir ces dernières saisons en Suède.

10.07.2026, 10:39 heures

Dominik Schlumpf rejoint Kloten

Kloten a annoncé vendredi l'arrivée du vétéran Dominik Schlumpf pour la saison 2026-27. Le défenseur de 35 ans, arrivé en fin de contrat avec Zoug, remplace Nicholas Steiner qui s'est blessé.

Lui aussi âgé de 35 ans, Steiner s'est rompu le tendon d'Achille à l'entraînement et sera absent «pour les prochains mois», selon le communiqué du club zurichois.

Dominik Schlumpf, ancien international helvétique, sort d'une saison à 31 matches et 2 «assists» avec Zoug.

30.06.2026, 09:38 heures

Akira Schmid change de club en NHL

Nouveau départ pour Akira Schmid. Le gardien suisse de 26 ans quitte les Golden Knights de Vegas et rejoint les Panthers de Floride, a annoncé la franchise de NHL. En échange, Vegas récupère un choix de troisième tour lors du repêchage de 2028. «Akira est un gardien talentueux et athlétique qui a démontré sa capacité à garder son sang-froid sous pression», s'est réjoui le directeur général des Panthers, Bill Zito.

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Le Bernois retrouvera notamment Simas Ignatavicius, le jeune espoir de 18 ans issu de Genève-Servette HC, sélectionné par les Panthers au 40e rang lors du dernier repêchage.

Au cours des deux dernières saisons, Akira Schmid a disputé 40 rencontres avec Vegas, sans toutefois apparaître en séries éliminatoires. Formé aux SCL Tigers, il avait rejoint l'Amérique du Nord en 2018 avant de faire ses débuts en NHL avec les New Jersey Devils en 2021.

26.06.2026, 18:13 heures

Ewan Huet quitte Kloten

La ronde des gardiens vient-elle de débuter? Le EHC Kloten vient de communiquer que son portier Ewan Huet quittait immédiatement Zurich, direction «un club de National League»

Selon nos informations, le fils de Cristobal va rejoindre son père sur les bords du Léman, à Lausanne. Connor Hughes s'en irait alors à Berne, tandis que Romain Loeffel ferait le chemin inverse. En tout cas, la première pièce des dominos vient de tomber.

25.06.2026, 09:36 heures

Langnau continue avec Thierry Paterlini

Langnau mise sur la continuité. Les Tigers ont annoncé jeudi la prolongation des contrats de Thierry Paterlini, entraîneur, et de son adjoint Steve Hirschi jusqu'en 2029.

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Depuis sa nomination comme entraîneur principal au printemps 2022, Paterlini «a profondément marqué le développement sportif et organisationnel des SCL Tigers», souligne le club dans un communiqué. En quatre saisons à la barre du club emmentalois, Paterlini a mené une fois Langnau en play-off, en 2024-25 avec une défaite en quarts en sept matches contre Lausanne.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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