La Russie et la Biélorussie toujours exclues

La Russie et la Biélorussie resteront exclues de la plupart des tournois internationaux la saison prochaine. La Fédération internationale (IIHF) l'a annoncé jeudi, justifiant cette décision par des «inquiétudes persistantes concernant la sécurité, la protection et l'intégrité sportive».

Les deux nations seront absentes du Championnat du monde masculin 2027 à Mannheim et Düsseldorf, ainsi qu'au Championnat du monde junior. La participation de la Russie au Mondial féminin 2027 sera quant à elle décidée en novembre 2026.