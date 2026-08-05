Niklas Blessing se déchire un ligament croisé
Coup dur pour Bienne. Le club seelandais devra se passer de Niklas Blessing pendant plusieurs mois.
Le défenseur de 19 ans s'est déchiré le ligament croisé d'un genou la semaine dernière lors du camp des espoirs de l'équipe de Suisse à Davos. Il va se soumettre à une intervention chirurgicale.
(Source: ATS)
Mike Künzle absent pour le début de la saison
Mike Künzle manquera le début de la nouvelle saison de National League. Comme l'a annoncé Zoug, l'attaquant souffre depuis juillet d'une blessure au bas du corps et sera indisponible au moins jusqu'à fin septembre.
(Source: ATS)
La Russie et la Biélorussie toujours exclues
La Russie et la Biélorussie resteront exclues de la plupart des tournois internationaux la saison prochaine. La Fédération internationale (IIHF) l'a annoncé jeudi, justifiant cette décision par des «inquiétudes persistantes concernant la sécurité, la protection et l'intégrité sportive».
Les deux nations seront absentes du Championnat du monde masculin 2027 à Mannheim et Düsseldorf, ainsi qu'au Championnat du monde junior. La participation de la Russie au Mondial féminin 2027 sera quant à elle décidée en novembre 2026.
Ambri-Piotta se retire de la Women's League
Ambri-Piotta ne participera pas à la Women's League 2026/27, a annoncé "avec regret" la Fédération suisse jeudi. En conséquence, seules sept équipes seront en lice dans le championnat féminin, et il n'y aura pas de formation reléguée en SWHL-B au terme de la saison.
Dans un communiqué, Ambri-Piotta a justifié son retrait par son incapacité à «trouver un nombre suffisant de joueuses pour construire un cadre adéquat.» De plus, le club biancoblu a évoqué «une disponibilité limitée de joueuses et une concurrence croissante entre les clubs en Suisse» pour expliquer cette difficulté.
(Source: ATS)
Un cador suédois arrive à Zoug
Zoug annonce l'arrivée de Jacob Moverare. Le défenseur suédois de 27 ans, double vainqueur de la Champions League avec Frölunda, débarque en provenance de l'organisation des Los Angeles Kings avec un contrat de deux ans à la clé. Il ne s'est toutefois jamais imposé en NHL, ne disputant que 110 matches en cinq saisons.
Un sérieux renfort pour le HC Lugano
Le HC Lugano a engagé l'attaquant américain Nick Shore (33 ans) jusqu'à fin octobre. Le contrat prévoit en outre une option jusqu'au terme de la saison 2026/27.
Shore, un solide centre de 1m85 pour 90 kg, a disputé 304 matches de NHL, où il a inscrit 59 points, principalement avec les Los Angeles Kings. Il évolue en Europe depuis 2020 et a notamment porté les couleurs de Zoug, avec qui il avait signé 35 points en autant de matches et conquis le titre de champion en 2021.
L'Américain a aussi disputé 18 rencontres avec Ambri-Piotta en 2022/23 avant de partir ces dernières saisons en Suède.
Dominik Schlumpf rejoint Kloten
Kloten a annoncé vendredi l'arrivée du vétéran Dominik Schlumpf pour la saison 2026-27. Le défenseur de 35 ans, arrivé en fin de contrat avec Zoug, remplace Nicholas Steiner qui s'est blessé.
Lui aussi âgé de 35 ans, Steiner s'est rompu le tendon d'Achille à l'entraînement et sera absent «pour les prochains mois», selon le communiqué du club zurichois.
Dominik Schlumpf, ancien international helvétique, sort d'une saison à 31 matches et 2 «assists» avec Zoug.
Akira Schmid change de club en NHL
Nouveau départ pour Akira Schmid. Le gardien suisse de 26 ans quitte les Golden Knights de Vegas et rejoint les Panthers de Floride, a annoncé la franchise de NHL. En échange, Vegas récupère un choix de troisième tour lors du repêchage de 2028. «Akira est un gardien talentueux et athlétique qui a démontré sa capacité à garder son sang-froid sous pression», s'est réjoui le directeur général des Panthers, Bill Zito.
Le Bernois retrouvera notamment Simas Ignatavicius, le jeune espoir de 18 ans issu de Genève-Servette HC, sélectionné par les Panthers au 40e rang lors du dernier repêchage.
Au cours des deux dernières saisons, Akira Schmid a disputé 40 rencontres avec Vegas, sans toutefois apparaître en séries éliminatoires. Formé aux SCL Tigers, il avait rejoint l'Amérique du Nord en 2018 avant de faire ses débuts en NHL avec les New Jersey Devils en 2021.
Ewan Huet quitte Kloten
La ronde des gardiens vient-elle de débuter? Le EHC Kloten vient de communiquer que son portier Ewan Huet quittait immédiatement Zurich, direction «un club de National League»
Selon nos informations, le fils de Cristobal va rejoindre son père sur les bords du Léman, à Lausanne. Connor Hughes s'en irait alors à Berne, tandis que Romain Loeffel ferait le chemin inverse. En tout cas, la première pièce des dominos vient de tomber.
Langnau continue avec Thierry Paterlini
Langnau mise sur la continuité. Les Tigers ont annoncé jeudi la prolongation des contrats de Thierry Paterlini, entraîneur, et de son adjoint Steve Hirschi jusqu'en 2029.
Depuis sa nomination comme entraîneur principal au printemps 2022, Paterlini «a profondément marqué le développement sportif et organisationnel des SCL Tigers», souligne le club dans un communiqué. En quatre saisons à la barre du club emmentalois, Paterlini a mené une fois Langnau en play-off, en 2024-25 avec une défaite en quarts en sept matches contre Lausanne.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
0
0
0