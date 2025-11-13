DE
Et pas n'importe lequel!
Genève-Servette a un supporter en or

Le champion olympique de judo Teddy Riner a rendu visite au Genève-Servette HC avant leur match contre Langnau. Cette rencontre intervient après une pause de deux semaines et une défaite contre Lugano.
Genève-Servette a reçu une visite inspirante avant sa rencontre contre Langnau.
Photo: keystone-sda.ch

Teddy Riner a fait une visite exceptionnelle aux Vernets pour rencontrer les joueurs du Genève-Servette HC avant leur match de ce soir contre Langnau, après 12 jours sans rencontres. L’occasion pour les Aigles d’échanger avec le judoka français et de partager un moment d’inspiration et de motivation.

Considéré par beaucoup comme le plus grand judoka de l’histoire, Teddy Riner a marqué son sport par des performances hors norme. La star française a décroché 11 titres mondiaux, un record absolu, ainsi que trois médailles d’or olympiques. Au fil de sa carrière, Teddy Riner n’a été battu que cinq fois en compétition internationale de haut niveau. 

Teddy Riner, de bon conseil?

Avant la pause internationale, le GSHC avait été freiné coup sur coup par Zoug et Lugano, et les joueurs de Ville Peltonen comptent bien retrouver le chemin de la victoire. Sixièmes du classement, les Genevois sont talonnés par Fribourg et Lugano, qui disposent d’un match de moins et pourraient faire descendre le GSHC au 8e rang selon le résultat de leurs rencontres respectives.

Langnau, 10e, se bat pour rester au-dessus de la barre des Play-in. Avec 27 points en 21 matchs, les Tigers sont au coude-à-coude avec Bienne et Kloten, tandis qu’Ambrì-Piotta suit juste derrière avec 25 unités. Les Emmentalois joueront ce mercredi contre Lugano, ce qui pourrait leur donner soit un léger désavantage physique, soit un rythme déjà lancé pour surprendre les Genevois aux Vernets.

Ce soir, Servette accueille Langnau, avant de se déplacer dans deux jours à Ajoie pour poursuivre sa série de matchs. Les supporters espèrent que l’énergie et les conseils de Teddy Riner porteront chance à l’équipe.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
Lausanne HC
23
18
40
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
22
15
38
5
EV Zoug
EV Zoug
21
6
37
6
ZSC Lions
ZSC Lions
22
17
37
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
22
-9
36
8
HC Lugano
HC Lugano
22
9
34
9
SCL Tigers
SCL Tigers
22
-2
30
10
EHC Bienne
EHC Bienne
21
0
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
HC Ajoie
22
-37
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
