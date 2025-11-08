La Suisse malmenée par la Suède

L'équipe de Suisse a souffert samedi à Tampere pour son deuxième match dans l'étape finlandaise du Euro Hockey Tour.

Jacob De La Rose inscrit sur cette action le 1-1 pour la Suède Photo: EMMI KORHONEN

ATS Agence télégraphique suisse

Ce samedi, l'équipe suisse a subi un match douloureux dans l'étape finlandaise du Euro Hockey Tour. Convaincante jeudi face à la Finlande, la sélection helvétique a été écrasée 8-3 par la Suède, qui est entraînée par le futur coach de Genève-Servette Sam Hallam.

La troupe de Patrick Fischer a pris une leçon samedi à Tampere. Elle a pourtant ouvert la marque grâce à Sven Jung (6e), et a pu croire à nouveau en ses chances lorsque le Fribourgeois Sandro Schmid a inscrit le 2-2 (22e) alors que le premier «power play» helvétique n'avait démarré que depuis 13 secondes.

La Suisse résiste sur la fin

Mais l'espoir fut de courte durée. Bien payée au premier tiers (9 tirs à 3 pour la Suède, mais «seulement» 2-1 au panneau d'affichage), la sélection suisse a sombré après son but égalisateur, malgré un début de deuxième période prometteur. Sandro Aeschlimann a capitulé quatre fois dans ce tiers médian.

Dominée tant physiquement que tactiquement par le Tre Kronor, la Suisse a mieux résisté durant l'ultime période. Elle a même recollé à 6-3 à la 56e sur un but de Simon Knak – avec un assist de Christoph Bertschy – à 6 contre 5 alors que Patrick Fischer avait sorti son gardien à sept minutes de la fin.

Quatre «mercenaires» de National League ont par ailleurs marqué pour la Suède. Jacob de la Rose (Gottéron) a inscrit le 1-1 (11e, à 5 contre 4), Erik Brännström (Lausanne) le 4-2 (31e), Jesper Fröden (Zurich Lions) le 6-2 (39'58 !) et le 7-3 (57e), et Simon Ryfors (Davos) le 8-3 à 40'' de la fin du match.

L'équipe de Suisse – qui a concédé le 7-3 alors qu'Aeschlimann avait à nouveau quitté sa cage – tentera de se reprendre dimanche à 12h également, face à la Tchéquie. Les Helvètes restent sur une défaite face aux Tchèques, en entame du championnat du monde 2025 à Herning, défaite concédée aux tirs au but.