Genève-Servette lance les travaux de sa nouvelle patinoire

Genève-Servette annonce le début de la construction de sa nouvelle patinoire, le Trèfle-Blanc. Ce projet, soutenu sans référendum, vise à moderniser les installations du club et à combler le déficit de glace dans le Canton d'ici 2030-2031.

1/2 L’ouverture de la nouvelle patinoire est prévue pour la saison 2030-2031. Photo: keystone-sda.ch

Diego Buccino

Genève-Servette a annoncé le lancement des travaux de sa nouvelle patinoire «Trèfle-Blanc», dont l’ouverture est prévue pour la saison 2030-2031. Une étape majeure pour le club et pour le Canton de Genève, qui se fera sans référendum, soulignant l’importance et l’urgence de ce projet.

Cette nouvelle infrastructure offrira des installations de pointe à tous les acteurs du hockey genevois. Les jeunes joueurs disposeront de conditions professionnelles pour se former et progresser, tandis que l’équipe première bénéficiera d’une arène moderne adaptée aux compétitions de haut niveau.

Un besoin structurel pour le Canton

Mais ce n'est pas tout, le projet répond également à un besoin structurel pour le Canton, confronté à un déficit de glace. La patinoire du Trèfle-Blanc permettra de libérer de nombreux créneaux sur les autres infrastructures pour d’autres disciplines sportives ou pour des activités scolaires et familiales.

Philippe Baechler, président du GSHC, explique que le Trèfle-Blanc permettra de «poser des bases solides pour l’avenir du club». Selon lui, il est essentiel d’offrir aux jeunes des conditions dignes d’un centre de formation moderne et de garantir que le hockey d’élite conserve toute sa place à Genève. «Cette nouvelle patinoire nous permet de rattraper le retard accumulé par rapport à d’autres clubs de National League et Swiss League», ajoute-t-il.

Le Directeur sportif Marc Gautschi souligne que le projet représente un véritable tournant pour le club et pour la ville. Le Trèfle-Blanc offrira à l’équipe première un outil indispensable pour rester compétitive et donnera à l’académie les moyens de former la prochaine génération.

Les joueurs sont enthousiastes

Du côté des joueurs, l'enthousiasme est palpable: «Voir ce projet se concrétiser est un immense plaisir et une véritable source de motivation. Les jeunes auront enfin la chance de se développer dans des conditions optimales. Cette patinoire représente bien plus qu’un bâtiment, c’est une promesse pour le futur», affirme le capitaine Noah Rod.

Pour Thierry Apothéloz, Président du Conseil d’État, ce projet est également un symbole de cohésion pour toute la population genevoise. «C’est une grande satisfaction de voir le projet avancer. Les premiers travaux préparatoires, comme l’étayage du pont de la route des Jeunes, ont déjà débuté pour faciliter la logistique des matériaux», précise-t-il.