Deux ans supplémentaires
Genève-Servette prolonge un de ses cadres

Markus Granlund, meilleur buteur du Genève-Servette, prolonge son contrat de deux ans. L'attaquant finlandais de 33 ans, arrivé en 2024, impressionne avec 24 points en 21 matchs cette saison.
Publié: 14:25 heures
|
Dernière mise à jour: 14:30 heures
Markus Granlund est un joueur précieux pour les Aigles.
Photo: Pius Koller
Blick Sport

Markus Granlund, actuel TopScorer du Genève-Servette, a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires avec les Aigles. Arrivé en 2024, l’attaquant international finlandais de 33 ans s’est rapidement imposé comme un cadre de l'équipe, affichant déjà 24 points en 21 matchs cette saison (12 buts, 12 passes).

Avec une carrière brillante en Liiga, NHL et KHL, et une médaille d’or olympique à Pékin en 2022, Markus Granlund est un joueur précieux pour les Aigles. 

Un rôle central

Le directeur sportif Marc Gautschi salue «son intelligence de jeu, ses qualités techniques et son rôle central dans le vestiaire». Genève-Servette peut donc compter sur lui pour encore deux saisons au sommet.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
24
36
58
2
Lausanne HC
Lausanne HC
25
20
44
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
24
15
41
5
ZSC Lions
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zoug
EV Zoug
23
4
40
7
HC Lugano
HC Lugano
24
16
40
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
24
-23
28
11
EHC Kloten
EHC Kloten
24
-14
28
12
SC Berne
SC Berne
23
-10
27
13
EHC Bienne
EHC Bienne
23
-8
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
24
-36
15
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
