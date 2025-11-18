Markus Granlund est un joueur précieux pour les Aigles.
Photo: Pius Koller
Blick Sport
Markus Granlund, actuel TopScorer du Genève-Servette, a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires avec les Aigles. Arrivé en 2024, l’attaquant international finlandais de 33 ans s’est rapidement imposé comme un cadre de l'équipe, affichant déjà 24 points en 21 matchs cette saison (12 buts, 12 passes).
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Avec une carrière brillante en Liiga, NHL et KHL, et une médaille d’or olympique à Pékin en 2022, Markus Granlund est un joueur précieux pour les Aigles.
Un rôle central
Le directeur sportif Marc Gautschi salue «son intelligence de jeu, ses qualités techniques et son rôle central dans le vestiaire». Genève-Servette peut donc compter sur lui pour encore deux saisons au sommet.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
24
36
58
2
Lausanne HC
25
20
44
3
Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
4
HC Fribourg-Gottéron
24
15
41
5
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zoug
23
4
40
7
HC Lugano
24
16
40
8
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
24
-23
28
11
EHC Kloten
24
-14
28
12
SC Berne
23
-10
27
13
EHC Bienne
23
-8
27
14
HC Ajoie
24
-36
15
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation