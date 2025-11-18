Markus Granlund, meilleur buteur du Genève-Servette, prolonge son contrat de deux ans. L'attaquant finlandais de 33 ans, arrivé en 2024, impressionne avec 24 points en 21 matchs cette saison.

Genève-Servette prolonge un de ses cadres

Markus Granlund est un joueur précieux pour les Aigles. Photo: Pius Koller

Markus Granlund, actuel TopScorer du Genève-Servette, a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires avec les Aigles. Arrivé en 2024, l’attaquant international finlandais de 33 ans s’est rapidement imposé comme un cadre de l'équipe, affichant déjà 24 points en 21 matchs cette saison (12 buts, 12 passes).

Avec une carrière brillante en Liiga, NHL et KHL, et une médaille d’or olympique à Pékin en 2022, Markus Granlund est un joueur précieux pour les Aigles.

Un rôle central

Le directeur sportif Marc Gautschi salue «son intelligence de jeu, ses qualités techniques et son rôle central dans le vestiaire». Genève-Servette peut donc compter sur lui pour encore deux saisons au sommet.