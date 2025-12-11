«Je me réjouis de défendre face à mes amis du Lausanne HC»

Ce jeudi soir, le défenseur du Lausanne HC, Erik Brännström, sera sur la glace face à la Suisse. Etincelant en club, le Suédois compte bien continuer de briller face à ses coéquipiers Théo Rochette et Damien Riat.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le retour en Europe d'Erik Brännström après de nombreuses années passées en Amérique du Nord est une réussite. Depuis ses premiers coups de patins sous le maillot du Lausanne HC, le No 26 éclabousse la Ligue par son flair offensif et son jeu électrisant. Ce n'est donc pas une surprise si le sélectionneur national, Sam Hallam, a fait appel à lui lors du premier tournoi international en octobre dernier.

Cette semaine, Erik Brännström a également reçu un ordre de marche du futur coach de Genève-Servette pour disputer les Swiss Hockey Games à Zurich sous le maillot suédois. «Je dois bien avouer que lors de mon premier match à Tampere contre les Tchèques, j'étais nerveux, nous a-t-il confié. Avoir ce maillot sur le dos, c'est une grande responsabilité et il m'a fallu quelques minutes pour me mettre dans mon match.»

Probablement pas de JO

Nerveux ou pas, il a tout de même été bon avec un but contre pour sa première sortie avec le «Tre Kronor» depuis la saison 2017/2018. Il avait à l'époque à peine 20 ans. Ensuite, il a encore été sélectionné pour un Mondial M20 en 2018 et puis plus rien. «Lorsque tu es en NHL ou tout simplement en Amérique du Nord, ta seule option pour jouer avec la sélection nationale, c'est le Mondial, précise-t-il. Et avec cette génération, les places sont assez chères. Je n'ai jamais eu cette opportunité.»

Son discours est le même lorsqu'il parle des prochains Jeux olympiques de Milan. Les stars de NHL vont évidemment truster toutes les places ou presque. «Je n'ai pas encore réservé de vacances pendant les JO, mais je pense que je vais plutôt avoir quelques jours de congé et non des matches en Italie.» Ne croit-il pas qu'avec son début de saison fantastique, il pourrait avoir une infime chance? «Franchement? Je ne pense pas, non. Il y a tellement de bons défenseurs. Si j'ai booké quelque chose et que l'on veut de moi à Milan, je ferais en sorte d'avoir l'assurance annulation (rires).»

Face à Rochette et Riat

Mais au lieu de rêver à des illusoires rencontres sur les glaces milanaises, Erik Brännström pense surtout à cette semaine sous les drapeaux du côté de Zurich. «Je me réjouis de défendre face à mes amis du Lausanne HC, rigole-t-il. En face, il y aura Théo (ndlr Rochette) et Damien (ndlr Riat). J'ai hâte de voir si j'ai appris à bien lire leur jeu durant les entraînements avec le LHC. Je commence à les connaître un peu maintenant.»

Après avoir défié la nation hôte, Erik Brännström et la sélection scandinave se frotteront à la Finlande puis à la République tchèque. Autant d'occasions de confirmer en jaune et bleu son excellent début de saison rouge et blanc.