Connor Hughes: «On avait perdu confiance en nous»

Après la gifle reçue face à Lugano, le LHC a su réagir. Victorieux 2-1 après prolongation contre Rapperswil, les Lausannois ont retrouvé leur solidité défensive et un Connor Hughes enfin à son meilleur niveau.

Connor Hughes a pu fêter avec le LHC une victoire importante face à Rapperswil mardi. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Trois jours après avoir sombré à domicile face à Lugano (1-5), le Lausanne HC a retrouvé des couleurs. En s’imposant 2-1 après prolongation contre Rapperswil, les Vaudois ont offert à leurs supporters un visage bien plus rassurant.

D'autant plus que face à l'équipe de Geoff Ward se dressait une formation qui restait sur sept victoires de rang en National League avant de se rendre à la Vaudoise aréna. «Il y avait contre nous une très bonne équipe. Et, vous savez, on avait un peu perdu confiance en nous ces derniers temps, sur les cinq derniers matches. Mais on a beaucoup travaillé pour retrouver notre jeu», commente Connor Hughes, aligné devant la cage ce mardi, et satisfait d'avoir pu offrir une victoire au public lausannois. «J’ai beaucoup aimé leur réaction lors du dernier match. Quand on était menés: ils étaient debout, à nous encourager. Ce soir, je pense qu’on leur a offert une belle performance.»

«Je me sens mieux qu'il y a quelques semaines»

Face à Rapperswil, Lausanne a donc retrouvé une assise. Compact derrière, plus discipliné dans les transitions, le LHC a su contenir les assauts adverses. Et quand il a fallu tenir lors des moments forts saint-gallois, le portier canado-suisse a joué son rôle, ne s'inclinant que sur une action défensive brouillonne. «On a vraiment fait un match solide, du début à la fin. Défensivement, on a été très bons. Je ne pense pas qu’on leur ait concédé grand-chose. Globalement, c’était très bien de la part de tout le monde», poursuit celui qui estime monter en puissance en ce début de saison.

«Je me sens mieux qu’il y a quelques semaines», confie Connor Hughes, lequel a signé un clean sheet à Berne vendredi dernier et donc livré une belle prestation contre Rapperswil. Recevant même le titre d'«homme du match». «J’ai encore du travail, mais ça revient.» De retour en Suisse après un passage en Amérique du Nord, le portier a dû réadapter son jeu au grand format de la glace européenne. «J’ai dû changer certaines choses, oui. On bosse beaucoup avec le staff pour que je retrouve mon jeu et ça commence enfin à aller mieux.»