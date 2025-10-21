Face à Langnau, le HC Ajoie met fin à sa série négative

Après dix défaites de rang, le HC Ajoie a enfin renoué avec le succès. Les Jurassiens se sont imposés à domicile face à Langnau (2-1) grâce à un grand Damiano Ciaccio devant les buts.

Frederik Gauthier (No 23) a montré le chemin au HC Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela faisait plus d'un mois que le HCA n'avait plus goûté au succès. Depuis la réception de Berne le 20 septembre, l'équipe de Greg Ireland s'était inclinée à dix reprises de suite, provoquant la grogne dans les gradins de la Raiffeisen Arena. Et les fans locaux ne se sont pas privés de le faire savoir avant la rencontre. «Bref, on se fait chier...», avaient-ils déployés derrière le but local avant le coup d'envoi. Difficile de leur donner tort tant le spectacle proposé depuis le début de saison était dépitant.

En cet anniversaire du licenciement de Christian Wohlwend en 2024, Greg Ireland allait-il sauver sa place face aux SCL Tigers? Les premières minutes ont eu de quoi faire douter les plus fervents — mais impatients — fans du HC Ajoie. Les Emmentalois se sont agglutinés autour de Damiano Ciaccio, titularisé en raison des blessures de Benjamin Conz et Noah Patenaude. Mais le gardien local a tenu bon. Martyrisé par les attaquants adverses, le No 40 a été impérial pour permettre à son équipe de ne pas être rapidement menée au score.

Contre le cours du jeu

Dario Rohrbach (11e), Julian Schmutz (12e) ou encore Santtu Kinnunen (15e), tous se sont abîmé les dents sur le gardien des Vouivres. C'est en toute fin de période que le score s'est débloqué totalement contre le cours du jeu. À la suite d'un engagement gagné en zone offensive, Frederik Gauthier a pu tromper Luca Boltshauser, bien peu sollicité depuis le début de la rencontre.

La seconde période a été légèrement plus équilibrée, grâce notamment aux pénalités concédées par les visiteurs. Après avoir déroulé contre Fribourg samedi soir (victoire 6-0), la troupe de Thierry Paterlini a déjoué du côté de Porrentruy. À la suite d'un surnombre et d'un puck dégagé en tribunes, le HCA a pu bénéficier de près de deux minutes à 5 contre 3. Cette période de double supériorité numérique a été prolongée par une cage déplacée par Luca Boltshauser. Cette triple offrande a finalement profité à l'équipe de Greg Ireland. Julius Nättinen a pu tromper le gardien des visiteurs d'un tir sec et précis. De quoi soulager les 3498 spectateurs présents.

Un grand Damiano Ciaccio

Fort de ce double avantage après 40 minutes de jeu, Ajoie a eu le beau rôle lors de l'ultime période et a pu se contenter de contrer les attaques adverses pour attendre patiemment la fin de la rencontre. Comme depuis le début de la rencontre, Damiano Ciaccio a su se montrer très solide devant sa cage, notamment durant une période d'infériorité numérique parfaitement maîtrisée. À la 54e, il a encore su se montrer très fiable devant Jérôme Bachofner pour préserver sa cage inviolée. Benjamin Conz avait été blanchi face à Berne voici un mois. Son coéquipier ne l'a pas imité contre Langnau puisque Santtu Kinnuen a marqué alors que le gardien des Tigers avait quitté sa cage (57e, 2-1).

Malgré cette frayeur suivie d'ne transversale, l'équipe de Greg Ireland a remporté son deuxième match de la saison. Une bouffée d'air frais bienvenue après la dizaine de défaites consécutives. Le coach aurait-il survécu à une onzième de rang? Pas sûr. Toujours est-il que le HCA grimpe à huit points au classement, à huit longueurs d'Ambri-Piotta, l'équipe la plus proche des Jurassiens.