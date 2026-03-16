Grégory Beaud Journaliste Blick

Le dernier match sans enjeu de la saison régulière a eu de lourdes conséquences pour Fribourg Gottéron. Les Dragons ont perdu Sandro Schmid au combat. Le genou de l'attaquant international a tourné lors d'un contact contre la bande. Vendredi, les dirigeants de la BCF Arena ont annoncé que la saison de l'ailier était d'ores et déjà terminée. Fribourg entamera donc ses play-off vendredi sans son meilleur compteur suisse, face à un adversaire encore inconnu.

Dès lors, une question se pose: S'il n'est pas possible de remplacer qualitativement Sandro Schmid, comment l'entraîneur Roger Rönnberg peut-il minimiser au mieux la perte de son fer-de-lance offensif? Voici cinq pistes.

1 La piste Nathan Marchon

En fin de saison, le coach suédois de la BCF Arena semblait avoir trouvé quelques certitudes au niveau de son alignement. Ainsi la triplette Bertschy-Borgström-Biasca ne devrait pas bouger tant elle est solide. Le duo Wallmark-Rattie tient bien la route et le dernier venu fait mieux que remplir un maillot. Il offre même une option offensive crédible tant à 5 contre 5 qu'en supériorité numérique. Cela serait étonnant que Roger Rönnberg scinde ce qui fonctionne.

Qui, parmi les joueurs de troisième et quatrième ligne pourrait donc épauler le duo suédo-canadien? Nathan Marchon paraît offrir certaines caractéristiques propres à Sandro Schmid. Travailleur en zone offensive et fiable défensivement, l'ailier fribourgeois a déjà fait des ravages en attaque avec une saison à plus de 20 buts. Lors de l'exercice en cours, il n'a qu'un but de moins que Sandro Schmid (9 contre 10). Il n'a pas la même capacité de création que son coéquipier, mais offre une option intéressante.

2 La piste Jan Dorthe

Le jeune attaquant de 20 ans s'était révélé lors des derniers play-off avec, notamment, un but décisif qui avait mis un terme à une prolongation interminable contre le Lausanne HC. Cette saison, il n'a peut-être pas fait le pas vers l'avant qui était attendu. Prêté à Thurgovie en début de saison, il y a retrouvé du temps de jeu. À son retour, son entraîneur l'a utilisé principalement dans les lignes No 3 et 4.

À quelques reprises, Roger Rönnberg l'a aligné avec Lucas Wallmark et Kyle Rau (12 minutes), ainsi qu'avec Henrik Borgström et Christoph Bertschy (24 minutes). Preuve que son talent offensif n'est pas ignoré par son entraîneur. Jusqu'à grimper en première ligne pour le début de ces play-off?

3 La piste Christoph Bertschy

Et si Roger Rönnberg scindait sa «Tripe B»? Avec près de 250 minutes en commun, les Biasca, Borgström et Bertschy sont les individualités à avoir le plus patiné ensemble cette saison du côté de la BCF Arena. Cela ne veut pas dire que le trio est forcément inamovible. Si Nathan Marchon n'a rien à envier au jeu défensif de Sandro Schmid, Christoph Bertschy, lui, peut apporter davantage de flair offensif précieux pour une première ligne. Problème de cette piste? Christoph Bertschy et Lucas Wallmark n'ont que très rarement patiné ensemble. Il en va de même pour Attilio Biasca.

4 La piste Henrik Borgström

Et si la solution venait d'un coup de billard à trois bandes? Le très polyvalent et si précieux Henrik Borgström a joué près de 70 minutes avec Lucas Wallmark et Marcus Sörensen et compilé des statistiques offensives terriblement probantes. Sörensen étant absent, Roger Rönnberg pourrait être tenté de compenser son absence par Ty Rattie et former un triplette Borgström - Wallmark - Rattie alléchante sur le papier.

Au risque de déplumer sa deuxième ligne? Oui. Mais cette saison, un trio composé de Attilio Biasca, Jacob De la Rose et Christoph Bertschy a fait bonne impression malgré un temps de jeu limité (19 minutes). Lorsque cette ligne était sur la glace, près de 60% des actions de but étaient en faveur des Dragons. Un échantillon certes faible, mais encourageant.

L'autre avantage de cette solution? Samuel Walser monterait en troisième ligne avec Julien Sprunger et Nathan Marchon. Cette triplette a été la deuxième plus utilisée par Roger Rönnberg depuis le début de saison avec près de 200 minutes de glace et de bonnes statistiques avancées. Walser au centre de la quatrième ligne est évidemment un luxe et un atout pour Fribourg Gottéron. Mais le faire monter d'un cran dans la colonne de centre n'est pas la pire des choses qui puisse arriver aux Dragons.

5 La piste du 1/5

Contrairement à la saison dernière, Fribourg Gottéron peut compter sur une belle profondeur tant au niveau des joueurs suisses que des étrangers. Dès lors, Roger Rönnberg sera-t-il tenté de compenser l'absence de Sandro Schmid par un joueur importé supplémentaire? En l'absence de Marcus Sörensen qui ne semble pas encore prêt à revenir au jeu, Kyle Rau semble l'option la plus logique si une telle route était choisie. L'Américain a un jeu qui paraît taillé pour les play-off.

Problème d'un telle décision? Cela forcerait le coach de Fribourg Gottéron à choisir entre Patrik Nemeth et Michael Kapla, deux éléments très complémentaires et deux leaders défensifs des Dragons. Il semble toutefois bien peu probable que Roger Rönnberg parte dans cette direction. Mais les play-off peuvent révéler bien des surprises. Surtout à mesure que les séries avancent.

6 La fausse-piste

Il y a évidemment toujours une solution à laquelle on ne pense pas dans un tel article. Et si Roger Rönnberg sortait de son chapeau un Jamiro Reber, talentueux attaquant capable de régater en première ligne? Cette solution aurait pour bénéfice de ne rien chambouler aux autres triplettes, puisque le Bernois n'est arrivé que tardivement à la BCF Arena. Oui, la perte de Sandro Schmid fait très mal à Fribourg Gottéron. Mais le coach suédois a des atouts dans sa manche pour minimiser au mieux la perte de son meilleur attaquant suisse de la saison.