Le supsense est terminé et les nouvelles ne sont pas bonnes. Fribourg Gottéron devra se passer de Sandro Schmid jusqu'au terme de la saison. L'attaquant s'est blessé au genou lundi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron sera privé de Sandro Schmid pour les play-off qui commencent vendredi prochain. Touché au genou lors du dernier match de championnat face à Berne, l’attaquant international des Dragons, auteur de 38 points cette saison, doit faire l’impasse sur les séries éliminatoires. «Nous sommes attristés pour Sandro qui a livré une excellente saison, a commenté Gerd Zenhäusern. Sandro est un leader tant sur la glace que dans le vestiaire. Nous sommes convaincus que toute l’équipe va prendre encore plus de responsabilités.»