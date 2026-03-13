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Fin de saison!
Gottéron: Des nouvelles de Sandro Schmid, blessé lundi

Le supsense est terminé et les nouvelles ne sont pas bonnes. Fribourg Gottéron devra se passer de Sandro Schmid jusqu'au terme de la saison. L'attaquant s'est blessé au genou lundi.
Publié: 16:17 heures
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
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Sandro Schmid s'est blessé lundi soir à Berne lors du dernier match de la saison régulière.
Photo: keystone-sda.ch
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Fribourg Gottéron sera privé de Sandro Schmid pour les play-off qui commencent vendredi prochain. Touché au genou lors du dernier match de championnat face à Berne, l’attaquant international des Dragons, auteur de 38 points cette saison, doit faire l’impasse sur les séries éliminatoires. «Nous sommes attristés pour Sandro qui a livré une excellente saison, a commenté Gerd Zenhäusern. Sandro est un leader tant sur la glace que dans le vestiaire. Nous sommes convaincus que toute l’équipe va prendre encore plus de responsabilités.»

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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