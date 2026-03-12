Fribourg annonce six joueurs pour les play-off

Fribourg-Gottéron complète son effectif en vue des play-off, qui commenceront le 20 mars prochain pour les Dragons. Alain Bircher (défenseur, Bâle), Alessandro Villa (défenseur, Thurgovie), Dominik Binias (attaquant, Thurgovie) et Daniel Ljunggren (attaquant, Thurgovie) renforcent les rangs fribourgeois, en licence B. Le dernier nommé avait été l'un des héros du quart de finale face à Berne, l'an dernier, ouvrant le score lors du match décisif.
En plus des quatre hommes, Lucas Hedlund (attaquant), qui a passé la saison avec Thurgovie en Swiss League, et Elijah Neuenschwander (gardien), à Coire, retrouvent Fribourg-Gottéron. «La profondeur de banc est un facteur majeur dans les séries éliminatoires», a déclaré Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons dans un communiqué.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42