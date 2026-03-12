Fribourg annonce six joueurs pour les play-off

Fribourg Gottéron se renforce en vue de play-off. Les Dragons récupèrent six joueurs supplémentaires, à tous les postes.

Blick Sport

Fribourg-Gottéron complète son effectif en vue des play-off, qui commenceront le 20 mars prochain pour les Dragons. Alain Bircher (défenseur, Bâle), Alessandro Villa (défenseur, Thurgovie), Dominik Binias (attaquant, Thurgovie) et Daniel Ljunggren (attaquant, Thurgovie) renforcent les rangs fribourgeois, en licence B. Le dernier nommé avait été l'un des héros du quart de finale face à Berne, l'an dernier, ouvrant le score lors du match décisif.

En plus des quatre hommes, Lucas Hedlund (attaquant), qui a passé la saison avec Thurgovie en Swiss League, et Elijah Neuenschwander (gardien), à Coire, retrouvent Fribourg-Gottéron. «La profondeur de banc est un facteur majeur dans les séries éliminatoires», a déclaré Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons dans un communiqué.