Fribourg Gottéron se renforce en vue des play-off

Fribourg Gottéron a obtenu l'arrivée d'Alain Bircher, qui débarque de Swiss League. Bâle a prêté son défenseur au club de National League pour les play-off.

Blick Sport et ATS

Le pensionnaire de Swiss League Bâle, qui a connu l'élimination en quart de finale des play-off face à Viège, a annoncé mardi deux prêts jusqu'au terme de la saison en cours.

Le défenseur Alain Bircher, auteur de six buts et neuf passes décisives lors du championnat de Swiss League, rejoint l'effectif de Fribourg Gottéron pour les play-off de National League.

Autre élément défensif rhénan, Jens Nater, qui a délivré douze «assists» et marqué un but cette saison, a été mis à disposition de Zoug avant le début des play-in de National League.