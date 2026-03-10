Fribourg Gottéron se renforce en vue des play-off

Blick Sport et ATS
Le pensionnaire de Swiss League Bâle, qui a connu l'élimination en quart de finale des play-off face à Viège, a annoncé mardi deux prêts jusqu'au terme de la saison en cours.
Le défenseur Alain Bircher, auteur de six buts et neuf passes décisives lors du championnat de Swiss League, rejoint l'effectif de Fribourg Gottéron pour les play-off de National League.
Autre élément défensif rhénan, Jens Nater, qui a délivré douze «assists» et marqué un but cette saison, a été mis à disposition de Zoug avant le début des play-in de National League.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation