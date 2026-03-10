DE
Alain Bircher arrive
Fribourg Gottéron se renforce en vue des play-off

Fribourg Gottéron a obtenu l'arrivée d'Alain Bircher, qui débarque de Swiss League. Bâle a prêté son défenseur au club de National League pour les play-off.
Publié: il y a 12 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
1/2
Alain Bircher arrive à Fribourg en provenance de Bâle.
Photo: DUKAS
Blick Sport et ATS

Le pensionnaire de Swiss League Bâle, qui a connu l'élimination en quart de finale des play-off face à Viège, a annoncé mardi deux prêts jusqu'au terme de la saison en cours.

Le défenseur Alain Bircher, auteur de six buts et neuf passes décisives lors du championnat de Swiss League, rejoint l'effectif de Fribourg Gottéron pour les play-off de National League.

Autre élément défensif rhénan, Jens Nater, qui a délivré douze «assists» et marqué un but cette saison, a été mis à disposition de Zoug avant le début des play-in de National League.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
