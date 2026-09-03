Brandon Gignac sera absent trois mois

Noah Rod prolonge avec Genève-Servette

Grenat depuis la saison 2011/12, Noah Rod continue l'aventure avec le GSHC. Le capitaine du club genevois a prolongé jusqu'en 2030 avec les Aigles.

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Les dernières saisons du No 96 du Genève-Servette ont été perturbées par les blessures. Lors du dernier exercice, il a inscrit 11 points en 52 rencontres.