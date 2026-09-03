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Toutes les infos sur le hockey
Brandon Gignac sera absent trois mois

Vous ne voulez rien rater de l'actualité liée au hockey sur glace? Blick vous propose ce live-ticker qui revient sur toutes les informations.
Publié: 11:00 heures
|
Dernière mise à jour: 11:04 heures
11:05 heures

Brandon Gignac out trois mois

Coup dur pour Kloten. Les Aviateurs ont perdu pour trois mois leur attaquant canadien Brandon Gignac.

Le Québécois de 28 ans avait inscrit 20 points en 26 matches la saison passée. Il avait subi une blessure au bas du corps et pour son premier entraînement sur la glace, Gignac s'est blessé au coude. Le staff médical estime son absence à douze semaines.

(Source: ATS)

31.08.2026, 08:14 heures

Noah Rod prolonge avec Genève-Servette

Grenat depuis la saison 2011/12, Noah Rod continue l'aventure avec le GSHC. Le capitaine du club genevois a prolongé jusqu'en 2030 avec les Aigles.

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Les dernières saisons du No 96 du Genève-Servette ont été perturbées par les blessures. Lors du dernier exercice, il a inscrit 11 points en 52 rencontres.

20.08.2026, 16:42 heures

Quatre matches de NHL en Allemagne

Quatre matches de saison régulière 2027-2028 de NHL seront délocalisés en Allemagne. Munich et Cologne accueilleront chacune deux rencontres, a annoncé l'instance jeudi.

Les Bruins de Boston disputeront deux matches dans la capitale de la Bavière au SAP Garden, tandis que les Oilers d'Edmonton en joueront deux autres à la Lanxess Arena de Cologne, a précisé la NHL lors d'un événement organisé par le Bayern Munich. La ligue n'a pas indiqué à quelles dates se joueraient ces rencontres.

17.08.2026, 11:22 heures

Dario Meyer cinq ans de plus à Kloten

Dario Meyer a décidé de rester à Kloten. L'attaquant de 29 ans a prolongé son bail de cinq ans avec les Aviateurs, soit jusqu'en 2032.

L'ancien junior de Berne sort d'une saison plus que réussie avec 28 points, dont 15 buts, en 51 matches. Il a aussi fait partie du cadre élargi de l'équipe de Suisse.

Arrivé en prêt de Davos lors de la saison 2020-21, Dario Meyer a trouvé sa place dans la banlieue zurichoise.

14.08.2026, 17:42 heures

Andrea Brändli rejoint Detroit

Andrea Brändli rejoint la prestigieuse Professional Women's Hockey League (PWHL). La gardienne de but de l'équipe de Suisse a signé un contrat de trois ans avec Detroit, a annoncé vendredi la nouvelle franchise du Michigan.

Andrea Brändli avait été sélectionnée par Detroit au 2e tour de la dernière draft, en 15e position. Elle avait été le pilier de la Suisse lors de la conquête de la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Milan en février. Elle avait d'ailleurs été élue meilleure gardienne du tournoi.

Au cours des trois dernières saisons, elle a joué en Suède, au Modo d’Örnsköldsvik et au Frölunda de Göteborg. Auparavant, elle avait évolué en Amérique du Nord dans le hockey universitaire.

09.08.2026, 17:25 heures

Zoug obtient le prêt d'un cador de National League

Vinzenz Rohrer reste en Suisse mais change d'adresse. L'Autrichien de 21 ans, drafté par Montréal en 2022 (75e), va rejoindre Zoug en prêt pour une saison.

Formé à Zurich, l'attaquant du Vorarlberg avait réalisé une saison 2024-25 très encourageante avec 25 points (15 buts) en 52 matches. Ce fut plus compliqué la saison dernière avec seulement 12 (4 buts) points en 41 parties. Il a aussi disputé six matches à Laval en AHL pour 3 points.

Vinzenz Rohrer a aussi disputé six matches avec l'Autriche au Mondial à Zurich.

06.08.2026, 12:48 heures

Daniel Carr signe à Ajoie

Ajoie tient son sixième joueur étranger. Les Jurassiens ont signé pour une saison l'attaquant canadien de 35 ans Daniel Carr.

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Daniel Carr n'est clairement pas un inconnu en Suisse, lui qui a passé cinq saisons à Lugano entre 2021 et 2025. Il avait notamment réussi un exercice 2023/24 de grande qualité en inscrivant 46 points (17 buts) en 39 matches.

L'an dernier il avait joué en AHL avec les Milwaukee Admirals (31 pts en 49 parties). Cet engagement complète la brigade des importés dans le Jura avec les frères Anttoni et Julius Honka en défense, Jerry Turkulainen, Julius Nättinen et Kristian Tanus en attaque.

05.08.2026, 11:20 heures

Niklas Blessing se déchire un ligament croisé

Coup dur pour Bienne. Le club seelandais devra se passer de Niklas Blessing pendant plusieurs mois.

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Le défenseur de 19 ans s'est déchiré le ligament croisé d'un genou la semaine dernière lors du camp des espoirs de l'équipe de Suisse à Davos. Il va se soumettre à une intervention chirurgicale.

(Source: ATS)

05.08.2026, 10:05 heures

Mike Künzle absent pour le début de la saison

Mike Künzle manquera le début de la nouvelle saison de National League. Comme l'a annoncé Zoug, l'attaquant souffre depuis juillet d'une blessure au bas du corps et sera indisponible au moins jusqu'à fin septembre.

(Source: ATS)

30.07.2026, 20:35 heures

La Russie et la Biélorussie toujours exclues

La Russie et la Biélorussie resteront exclues de la plupart des tournois internationaux la saison prochaine. La Fédération internationale (IIHF) l'a annoncé jeudi, justifiant cette décision par des «inquiétudes persistantes concernant la sécurité, la protection et l'intégrité sportive».

Les deux nations seront absentes du Championnat du monde masculin 2027 à Mannheim et Düsseldorf, ainsi qu'au Championnat du monde junior. La participation de la Russie au Mondial féminin 2027 sera quant à elle décidée en novembre 2026.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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