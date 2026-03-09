Bienne sauve l’honneur en fin de match face à Davos

Malgré l’absence de nombreux cadres, Davos s’impose 5-2 face à un Bienne déjà tourné vers les play-in. Zurich et Lugano, tous deux vainqueurs de leur match ce soir, se retrouveront en quarts de finale.

Davos - Bienne

4:43 Davos - Bienne: Davos n’a fait qu’une bouchée du HC Bienne

Qualifié pour le play-in à la 10e place, Bienne n'avait pas grand-chose à jouer lors de son déplacement chez le leader Davos. Non, pour les joueurs de Christian Dubé, il s'agissait avant tout de ne pas perdre de soldats avant les deux parties contre Berne jeudi et samedi. Les Seelandais ont donc soigneusement sorti le papier-bulle pour emballer Harri Säteri et Fabio Hofer, leur attaquant le plus percutant actuellement. Ils ont aussi laissé Toni Rajala à la maison.

Dans ces conditions, les Bernois n'ont pas fait de miracles. Et pourtant en face Josh Holden avait décidé de se passer des services de Stransky, Aeschlimann, Dahlbeck, Kessler, Asplund et Fora, rien que ça! Mais Adam Tambellini en a profité pour inscrire un doublé. Les Biennois ont réduit le score en fin de match pour une défaite 5-2 moins sévère.

Berne - Fribourg

Assuré de la deuxième place, Fribourg avait droit à une ultime rencontre dans la capitale pour boucler son exercice. Les Dragons ont été opportunistes pour l'emporter 4-3 dans un match que Berne aurait dû gagner avec 48 tirs à 20 en faveur des Ours. Le power-play fribourgeois a bien fonctionné avec deux réussites et notamment celle de Julien Sprunger pour son 11e but de la saison sur le 1-0.

Zurich - Langnau

Zurich s’est imposé 2-0 contre Langnau, mais les Emmentalois n’avaient plus rien à jouer. Zurich, à égalité de points avec Genève avant cette dernière journée, ne pouvait passer devant que si Genève perdait ou faisait match nul. Mais les Genevois ont largement dominé Kloten 7-0, assurant ainsi leur troisième place. Zurich affrontera donc Lugano en quarts de finale.

Lugano - Zoug

2:39 Lugano - Zoug: Lugano s’impose 4-1 face à Zoug et affrontera Zurich en quarts de finale

Lugano s’est imposé 4-1 contre Zoug. Une victoire nécessaire pour rester devant Lausanne? Pas vraiment, puisque les Lions ont de toute façon été défaits aux tirs au but par Ajoie. Zoug, qui n’avait plus rien à jouer, se rendra donc aux play-in pour affronter Rapperswil et tenter de décrocher sa place en quarts de finale.

Rapperswil - Ambri

Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil a pris le meilleur sur Ambri 6-2 avec les trois derniers buts saint-gallois marqués dans la cage vide! Les Lakers accueilleront Zoug pour le play-in. Le vainqueur sera en quarts et le perdant aura une deuxième chance face au gagnant de la série Berne-Bienne.