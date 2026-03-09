Lausanne va bel et bien affronter Genève en play-off

Pour la première fois dans l'élite du hockey suisse, un derby lémanique aura lieu en play-off. Malgré sa défaite face à Ajoie (2-3 tab), Lausanne va retrouver Genève en quarts de finale.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce lundi, Lausanne n'avait pas son destin entre les mains. S'il voulait monter à la cinquième place au classement, il devait s'imposer face à Ajoie, en espérant que Lugano égare des points face à Zoug. Aucune des deux missions n'a été accomplie.

Avec cette sixième place, le LHC va donc affronter son rival lémanique en quarts de finale. Cet affrontement entre Genève et Lausanne est une première dans l'histoire de la National League. Le dernier duel en séries entre les deux équipes remonte à la saison 1999/2000. À l'époque en LNB, Aigles et Lions s'étaient déjà affrontés en quart et les Grenat étaient ressortis vainqueurs.

Pénalité de match contre Basile Sansonnens

Mais avant de s'attarder sur le passé ou le futur, il y avait un match à la Vaudoise aréna ce lundi. Le LHC accueillait la lanterne rouge Ajoie, qui voulait faire bonne figure avant son play-out face à Ambri. Les Jurassiens n'avaient pas fait le déplacement jusqu'au bord du Léman pour faire de la figuration.

Le premier tiers a été dominé par les Lions mais le score était toujours nul et vierge après 20 minutes, malgré les 14 tirs à 4. Austin Czarnik a été le plus remuant dans cette période initiale et, dans une certaine logique, le Top Scorer a ouvert la marque dans le tiers médian. En power-play, l'Américain du LHC a lancé dans la lucarne de Damiano Ciaccio (23e).

Puis, Basile Sansonnens a eu la mauvaise idée d'écraser Kyen Sopa contre la bande. Une pénalité majeure qui a envoyé le Fribourgeois du LHC plus tôt sous la douche. Dans la foulée et à 5 contre 4, Killian Mottet a égalisé (33e) – pour le plus grand bonheur des quatre amis jurassiens, situés devant la tribune de presse et qui, entourés de supporters lausannois, ont enlevé leurs t-shirts et les ont fait tournoyer.

Une latte et une égalisation

Une joie de courte durée puisqu'avec un homme de moins sur la glace, Drake Caggiula est parti à l'assaut de la cage adverse. Il a parfaitement servi Austin Czarnik, qui ne s'est pas raté pour inscrire son 16e but de la saison.

Si Ahti Oksanen a touché la barre à 21 secondes de la deuxième sirène, c'est Ajoie qui a égalisé avant de retourner aux vestiaires. Jérémy Wick a profité d'un Connor Hughes qui s'est complètement troué pour inscrire le 2-2.

Victoire d'Ajoie aux tirs aux buts

Toujours est-il qu'avec les score sur les autres patinoires avant le début du troisième tiers, il y avait peu de doute quant à l'adversaire du LHC en quarts de finale. Le troisième tiers était principalement du remplissage et personne n'a trouvé le fond des filets. Il a donc fallu des tirs aux buts pour trouver un vainqueur.

Malgré cette défaite des Lions, ils vont retrouver Genève en quarts de finale. Une série qui va débuter le 21 mars, aux Vernets.