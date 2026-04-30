Alexis Monney et son amour pour Gottéron

Skieur fribourgeois, Alexis Monney est également un fervent supporter de Gottéron. Le vainqueur de Bormio nous parle de sa relation avec le club, avant de monter dans le car direction Davos, pour l'acte VII de la finale.

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans le portillon de départ, Alexis Monney n'est pas du genre à être stressé. «Là, c'est presque pareil», lâche au bout du fil le skieur fribourgeois. Quelques heures après notre téléphone, il va monter dans le car, direction Davos, pour aller assister à l'acte VII de la finale entre les Grisons et «son» Gottéron. «C'est cool de pouvoir vivre ce genre d'émotions au travers d'un autre sport», ajoute encore le natif de Châtel-Saint-Denis.

Voilà un moment qu'Alexis Monney est tombé dans le chaudron de la BCF Arena. «Un ami de mon papa avait l'abonnement et la première fois que je suis allé à un match, c'était vers mes 10 ans, se souvient-il. J'adorais l'ambiance.» Celle-ci s'est décuplée depuis l'arrivée de la «nouvelle» patinoire. D'ailleurs, les joueurs étaient unanimes mardi après l'acte VI: jamais le Lyôba n'avait été aussi puissant.

Alexis Monney sera à Davos

Alexis Monney se trouvait justement dans les gradins pour l'entonner. «J'ai vu tous les matches sur place à part le premier», s'exclame-t-il fièrement. Pour le troisième acte, à Davos, Julien Sprunger avait marqué le but de la victoire en prolongation et était allé célébrer vers le skieur, pour qui le capitaine avait organisé le billet. «Mais pour ce match 7, j'ai préféré le laisser dans sa bulle», tempère le skieur des Paccots.

C'est donc en car qu'il va faire l'aller-retour dans la station grisonne. Évidemment et comme tout un canton, il espère rentrer avec la coupe dans les valises, direction la BCF Arena où des milliers de personnes attendraient la délégation venue de Davos. «Il ne faudrait pas louper ça, surtout si les bars sont ouverts toute la nuit», rigole Alexis Monney.

Ce qui est sûr, c'est que le vainqueur de Bormio y croit: «Tous les matches ont été très serrés jusqu'à présent et, même s'il faudra une part de réussite, je pense que c'est possible. En tout cas, je ne la sens pas moins bien que les autres matches (rires).» L'optimisme est de mise.

«Le club offre de bons souvenirs»

En saison régulière, il avoue ne pas pouvoir suivre toutes les rencontres à cause de son propre planning. «En début de saison, c'est encore possible mais, comme j'ai de la peine à m'endormir après avoir vu le match, je regarde plutôt le résultat», détaille-t-il.

Ce jeudi, le sommeil risque d'être encore plus difficile à trouver mais, en pleine période printanière, ce n'est pas un drame. Le moment potentiellement historique pour tout un canton est plus important. Et de son côté, Alexis Monney est évidemment fier de soutenir Gottéron. «Le club fait partie des racines du canton et il offre de bons souvenirs et des sourires aux gens qui vivent des moments plus compliqués», détaille le skieur. Comme Alexis Monney lorsqu'il dévale les pentes de Wengen ou Kitzbühel.