«On ressent le poids de tout le canton sur nos épaules»

Ce mercredi, Fribourg a déjà plié bagage pour les Grisons en vue de l'acte VII face à Davos. Avant le départ, Roger Rönnberg s'est confié une dernière fois. Interview.

Matthias Davet Journaliste Blick

Roger, comment te sens-tu avant ce match 7?

Détendu (sourire).

Comment te prépares-tu pour ce match?

De la même manière que les autres fois où nous avons joué à Davos. Rien de nouveau. Il faut avoir une bonne routine pour préparer ce genre de journées.

Tu nous dis que c’est la même chose, mais quand même, vous allez jouer un match pour le titre. Comment tu arrives à te convaincre que c'est une rencontre comme une autre?

C’est ce que tu fais dans tous les sports professionnels: tu gardes ta confiance en entrant dans un rythme et en répétant les mêmes routines. C’est en réalité la seule façon de te préparer. Tu veux rester dans le processus d’amélioration. Tu analyses encore la vidéo, tu cherches des pistes pour progresser, tu identifies tes bons moments et tu regardes comment éviter les mauvais autant que possible. Rien de nouveau.

Qu’est-ce qui est important dans ce genre de match?

Il faut jouer 60 bonnes minutes, être prêt. Si tu regardes notre dernier match à Davos, les 20 premières minutes étaient peut-être les meilleures de la saison. Vu les circonstances, c’est la même situation aujourd’hui. Tu ne peux pas te projeter trop loin. On doit rester dans l’instant, sur le prochain shift. Ça paraît ennuyeux, mais c’est la seule manière de pratiquer ce sport.

Ici à Fribourg, la patinoire s'est remplie en quelques minutes pour le public viewing.

C’est clairement spécial. Ça n’arrive pas partout. Ça montre à quel point cet endroit est unique. Je le dis toujours à mes proches en Suède: Fribourg, c'est un endroit spécial.

Tu ressens le poids de toute la région sur tes épaules?

Oui, bien sûr. Depuis le premier jour, je sais que ma mission est d'amener la Coupe à Fribourg. Je suis assez têtu pour ça. Je l’ai dit dès ma première interview: je suis prêt à me battre pour ce club. Tant que le club veut de moi, je serai là. Je ressens cette pression, mais personne ne peut me mettre plus de pression que moi-même. Ce n’est pas une mauvaise pression. Je ressens surtout du soutien. Je ne rencontre que des gens formidables ici, qui vivent pour Gottéron.

Combien de messages tu as reçus sur Instagram?

Beaucoup. C’est positif. Mais je mets ça de côté. Il reste un match et on doit faire un bon match.

Qu’est-ce qui te rend confiant en vue de cet acte VII?

Le dernier match à Davos. J’ai dit aux gars que la dernière pièce du puzzle, c’était la capacité à continuer à jouer avec confiance, peu importe la situation. Qu’on marque ou qu’on encaisse, ça ne doit rien changer. On progresse là-dessus. En quart de finale, c’était difficile. En demi-finale, un peu mieux. Et mardi lors de l'acte VI, j’ai été très impressionné par la réaction après l’égalisation. Le shift suivant était très fort mentalement. C’est ça la dernière pièce du puzzle pour faire de cette équipe une équipe gagnante.