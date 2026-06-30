Un gardien suisse change de club en NHL

Akira Schmid change de club en NHL
Nouveau départ pour Akira Schmid. Le gardien suisse de 26 ans quitte les Golden Knights de Vegas et rejoint les Panthers de Floride, a annoncé la franchise de NHL. En échange, Vegas récupère un choix de troisième tour lors du repêchage de 2028. «Akira est un gardien talentueux et athlétique qui a démontré sa capacité à garder son sang-froid sous pression», s'est réjoui le directeur général des Panthers, Bill Zito.
Le Bernois retrouvera notamment Simas Ignatavicius, le jeune espoir de 18 ans issu de Genève-Servette HC, sélectionné par les Panthers au 40e rang lors du dernier repêchage.
Au cours des deux dernières saisons, Akira Schmid a disputé 40 rencontres avec Vegas, sans toutefois apparaître en séries éliminatoires. Formé aux SCL Tigers, il avait rejoint l'Amérique du Nord en 2018 avant de faire ses débuts en NHL avec les New Jersey Devils en 2021.
Ewan Huet quitte Kloten
La ronde des gardiens vient-elle de débuter? Le EHC Kloten vient de communiquer que son portier Ewan Huet quittait immédiatement Zurich, direction «un club de National League»
Selon nos informations, le fils de Cristobal va rejoindre son père sur les bords du Léman, à Lausanne. Connor Hughes s'en irait alors à Berne, tandis que Romain Loeffel ferait le chemin inverse. En tout cas, la première pièce des dominos vient de tomber.
Langnau continue avec Thierry Paterlini
Langnau mise sur la continuité. Les Tigers ont annoncé jeudi la prolongation des contrats de Thierry Paterlini, entraîneur, et de son adjoint Steve Hirschi jusqu'en 2029.
Depuis sa nomination comme entraîneur principal au printemps 2022, Paterlini «a profondément marqué le développement sportif et organisationnel des SCL Tigers», souligne le club dans un communiqué. En quatre saisons à la barre du club emmentalois, Paterlini a mené une fois Langnau en play-off, en 2024-25 avec une défaite en quarts en sept matches contre Lausanne.
Les maillots des Dragons mis aux enchères
La vente aux enchères des maillots officiels des joueurs de Fribourg Gottéron au terme de la saison historique du sacre est lancée. «Chaque maillot raconte une histoire, chaque numéro rappelle une émotion, évoque un moment de fierté partagé avec tout un peuple», relève le club champion de Suisse.
Le chandail de l’emblématique capitaine Julien Sprunger valait déjà 1550 francs mercredi à 07h46, selon le pointage des enchères visible sur le site officiel du club. La vente durera jusqu’au 5 juillet à 20h00.
Source: ATS
Nouveau changement dans la direction de Zoug
Après le départ du directeur sportif Reto Kläy, Zoug connaît un nouveau changement au sein de sa direction. Patrick Lengwiler n'est plus le CEO, comme l'a annoncé le club mardi.
Dans un communiqué, Zoug a indiqué que M. Lengwiler avait été informé par le conseil d’administration que son contrat serait résilié à l’automne 2027 en raison de divergences d’opinion. M. Lengwiler en a alors tiré les conséquences.
«Lors de récentes discussions avec le conseil d’administration, M. Lengwiler a clairement indiqué que, dans ce contexte, il ne pouvait plus assumer la responsabilité globale en tant que CEO et représentant du maître d’ouvrage pour l’extension de la patinoire», écrit le club. C’est pourquoi il a démissionné de ses fonctions de son plein gré, avec effet immédiat.
A 48 ans, Patrick Lengwiler a travaillé pour le club pendant près de trois décennies: d’abord comme entraîneur des jeunes, puis, à partir de 2004, comme directeur sportif et, depuis 2012, comme CEO. Au cours des douze saisons sous la direction conjointe de Lengwiler et Kläy, Zoug a remporté le championnat de Suisse en 2021 et 2022, ainsi que la Coupe en 2019.
Selon les médias, le départ du directeur sportif Reto Kläy n'était pas souhaité par le CEO.
(Source: ATS)
Andreas Fischer quitte Ambri
Ambri-Piotta a annoncé mercredi le départ de son désormais ex-directeur général Andreas Fischer. L'ancien directeur des arbitres de Swiss Ice Hockey est remplacé par Ivan Fanconi, en provenance du HC Davos.
«Dans le cadre de sa restructuration stratégique, le Conseil d'administration d'Ambri-Piotta a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son CEO actuel, Andreas Fischer», a indiqué le club léventin dans un communiqué. Les partis discutent des modalités de cette rupture de contrat, lequel courait initialement jusqu'au 31 décembre 2026.
Le Conseil d'administration a nommé Ivan Fanconi au poste de Directeur général. Directeur financier et des opérations du HC Davos, il travaillait pour le club grison depuis dix ans.
Avec Fischer dans le rôle de CEO, Ambri sort d'une saison très compliquée sportivement (13e place synonyme de play-out) comme en coulisses, marquée par plusieurs situations de crise. La plus marquante étant les départs du coach Luca Cereda et du directeur sportif Paolo Duca en octobre dernier, après que les dirigeants du club léventin eurent initié des contacts avec Christian Dubé pour prendre les rênes de l'équipe.
(Source: ATS)
Un départ et une arrivée à Zurich
Les Zurich Lions ont annoncé lundi le départ de leur attaquant Alessandro Segafredo. L'Italien à licence suisse est remplacé par Joshua Fahrni, en provenance de Langnau.
En manque de temps de jeu (huit rencontres de National League la saison dernière), Segafredo (21 ans) rejoint Rapperswil pour tenter de véritablement lancer sa carrière dans l'élite du hockey suisse.
Pour pallier son départ, Zurich a mis sous contrat Joshua Fahrni (23 ans), qui n'a inscrit aucun point en 20 matches avec les Tigers lors du dernier exercice. Passé par Berne et handicapé par une blessure à Langnau, il tentera de retrouver sa forme dans l'effectif du «Z».
Quatre départs chez le champion de Swiss League
Le HC Sierre se sépare de quatre joueurs en vue de la prochaine saison. Le champion de Swiss League a annoncé vendredi les départs de Timothy Kast, Stéphane Patry (déjà officialisé à Viège), Roberts Cjunskis et Jakob Lee.
Timothy Kast sort d'une saison à 27 points en 36 matches pour son retour au jeu après une pause de deux ans, alors que Roberts Cjunskis et Jakob Lee étaient prêtés par Lugano.
Source: ATS
Harold Kreis limogé de son poste de sélectionneur
Harold Kreis n'est plus le sélectionneur de l'Allemagne. Le Canado-Allemand a été forcé de quitter son poste après les derniers résultats décevants de l'équipe nationale.
Âgé de 67 ans, Harold Kreis occupait ce poste depuis trois ans. Son contrat aurait dû courir jusqu'au Championnat du monde qui se dérouleront en Allemagne au mois de mai prochain.
Au vu des récentes performances médiocres de l'équipe, la fin prématurée de son mandat n'est pas vraiment une surprise. Il y a trois ans, l'Allemagne avait remporté la médaille d'argent au Championnat du monde, mais lors des trois derniers tournois – deux Championnats du monde et les Jeux olympiques –, l'équipe a échoué dès la phase de poules.
Harold Kreis a également travaillé pendant de nombreuses années dans différents clubs, notamment en Suisse. Il a été sacré champion à deux reprises, en 2006 avec le HC Lugano et en 2008 avec les ZSC Lions.
Source: ATS
Les groupes du prochain Championnat du monde sont connus
Quelques jours seulement après la finale disputée à Zurich et la déception ressentie par tout un pays, la composition des groupes du prochain Championnat du monde de hockey sur glace a été dévoilée.
La Suisse évoluera dans le groupe A. Elle y retrouvera l’Allemagne, pays hôte de la compétition, la Finlande, tenante du titre, la Suède, la Lettonie, l’Autriche, la Slovénie ainsi que l’Ukraine, promue cette saison. Les rencontres de ce groupe se dérouleront à Düsseldorf.
Dans le groupe B, le Canada, les États-Unis, la République tchèque, la Slovaquie, la Norvège, le Danemark, la Hongrie et le Kazakhstan, également promu, s’affronteront à Mannheim.
Le match d’ouverture du tournoi est prévu dans le stade de football de Schalke. Il pourrait notamment opposer la Suisse à un adversaire encore à confirmer.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42