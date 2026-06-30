Un gardien suisse change de club en NHL

Akira Schmid change de club en NHL

Nouveau départ pour Akira Schmid. Le gardien suisse de 26 ans quitte les Golden Knights de Vegas et rejoint les Panthers de Floride, a annoncé la franchise de NHL. En échange, Vegas récupère un choix de troisième tour lors du repêchage de 2028. «Akira est un gardien talentueux et athlétique qui a démontré sa capacité à garder son sang-froid sous pression», s'est réjoui le directeur général des Panthers, Bill Zito.

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Le Bernois retrouvera notamment Simas Ignatavicius, le jeune espoir de 18 ans issu de Genève-Servette HC, sélectionné par les Panthers au 40e rang lors du dernier repêchage.

Au cours des deux dernières saisons, Akira Schmid a disputé 40 rencontres avec Vegas, sans toutefois apparaître en séries éliminatoires. Formé aux SCL Tigers, il avait rejoint l'Amérique du Nord en 2018 avant de faire ses débuts en NHL avec les New Jersey Devils en 2021.