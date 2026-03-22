Jerry Turkulainen a signé son retour après deux mois d’absence lors de la défaite d’Ajoie à Ambri (5-3). Malgré le revers, le HCA a montré qu’il avait les moyens d’exister dans cette série.

Grégory Beaud Journaliste Blick

À Ambri, dans ce match de play-out que le HC Ajoie n’avait pas vraiment le droit de galvauder, le retour de Jerry Turkulainen faisait presque figure de petite victoire avant même le coup d’envoi. Une présence, une option de plus, un souffle différent dans une équipe qui en a cruellement besoin dans cette série sous tension.

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Sur la feuille, la défaite 5-3 face au HC Ambri-Piotta laisse un goût amer. Parce qu’Ajoie a été dans le match. Parce qu’Ajoie est revenu. Parce qu’Ajoie, surtout, a donné l’impression d’avoir les moyens de faire basculer cette soirée tessinoise. «On les avait», a lâché Jerry Turkulainen après la rencontre. Difficile de lui donner tort. Revenus à 3-3 après avoir couru derrière le score, les Jurassiens ont pourtant laissé filer le momentum presque immédiatement. Un but encaissé dans la foulée, et tout est à refaire. Dans ce genre de série, ces moments-là ne pardonnent pas.

Mieux gérer les moments clés

Le constat reste toutefois encourageant. «On a bien joué. Pas incroyable, mais pas mauvais non plus», a résumé le Finlandais. Une analyse lucide, à l’image d’un match où le HCA a montré de bonnes séquences, de l’envie et une capacité à rivaliser avec un adversaire à sa portée. Il a manqué ce petit supplément de dureté dans les moments clés, cette capacité à fermer la porte quand le vent tourne.

«Quand ils ont le vent dans le dos, on doit être plus solides», a-t-il insisté. Un avis que partage Greg Ireland, son coach: «Nous avons laissé filer le match alors que nous le tenions, regrette-t-il. C'est dommage, mais je ne nous cherche pas d'excuse. Nous devons être plus solides lorsque nous avons un avantage au score.»

Mais au-delà du résultat brut, c’est bien le retour de Jerry Turkulainen qui constitue la principale satisfaction côté ajoulot. Victime d’une longue blessure, la deuxième sérieuse de sa carrière récente, l’attaquant a tenu son rang sans forcer, dans un registre simple mais juste. «C’était plus facile que la dernière fois», a-t-il confié, presque soulagé.

Encore en quête de rythme

Forcément, le rythme manque encore. Les jambes répondent, mais le souffle, les automatismes, tout cela revient avec les minutes. «Il faut juste jouer», glisse-t-il. Une vérité aussi basique qu’essentielle à ce moment de la saison. Car le temps presse. La série s’annonce «serrée», promet-il, et Ajoie n’a plus vraiment le luxe d’apprendre en marchant. Mardi pour l'acte II, il faudra transformer ces bonnes intentions en résultat.

Avec Jerry Turkulainen de retour dans l’équation, le HC Ajoie a au moins récupéré une arme. Et dans une lutte où chaque détail compte, ce n’est pas anodin. «Ce qui fera la différence? On doit jouer plus dur, martèle Jerry Turkulainen. En ce qui concerne ma ligne, on doit encore progresser. Mais pour un premier match, j'ai l'impression que c'était une soirée correcte.» Sa présence en power-play a surtout fait énormément de bien. «Il nous apporte beaucoup de créativité, appuie son coach, Greg Ireland. Je regrette que nous ayons perdu un match dans lequel nous avons marqué trois fois.»