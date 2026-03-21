Le HC Ajoie n'a pas démérité pour son premier match de play-out à Ambri. Même s'ils ont fait peur aux Léventins, les Jurassiens ont dû s'avouer vaincu en fin de match (5-3).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Un siège en bonne et due forme. Alors que les Tessinois menaient 1-0 depuis quelques minutes, les Ajoulots ont passé 90 secondes autour du gardien Philip Wüthrich. Ce dernier en a lâché sa crosse, devenant d'autant plus vulnérable. Tour à tour Julius Nättinen, Tarmo Reunanen et Anttoni Honka ont tenté d'égaliser. À chaque fois, il n'a manqué que quelques centimètres pour que le puck ne termine sa course au bon endroit.

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Est-ce que les visiteurs se sont dit, durant cette période de pression intense, qu'il y avait peut-être un coup à jouer? Possible. Toujours est-il qu'à la 26e, ils se sont présentés à 3 face à Philip Wüthrich. Une chance invraisemblable qui n'a cependant pas été concrétisée par Anttoni Honka. Six minutes plus tard, Phil-Michael Devos a profité d'un travail préparatoire parfait de Jerry Turkulainen derrière la cage pour égaliser en supériorité numérique (32e, 1-1).

De retour pour ce play-out, le Finlandais de poche a prouvé toute sa valeur sur cette action pour mettre sur orbite le Canadien à quelques mètres du but léventin. En plus de son maître à jouer, le HCA a également pu compter sur les retours de Valentin Pilet et Thomas Thiry pour renforcer une arrière-garde passablement diminuée ces derniers temps.

La lucarne de Yonas Berthoud

Et c'est justement d'un défenseur qu'est venu le second but des Jurassiens. Après un cafouillage en zone offensive de la part d'Ambri, Yonas Berthoud s'est retrouvé tout seul en contre-attaque. Seul face à Philip Wüthrich, le défenseur s'est transformé en chasseur de buts l'espace d'un fort joli solo. Il a rangé le puck sous la barre transversale pour permettre à son équipe de prendre l'avantage. La Gottardo Arena a commencé à siffler et les esprits se sont échauffés.

Lors de l'ultime période, Ambri a mis du temps à se remettre dans le sens de la marche face à un bloc jurassien très compact. Mais le verrou a sauté à la 48e minute. Étrangement seul devant Antoine Keller, Chris Tierney a pu égaliser en deux temps (2-2). Trois minutes plus tard, c'est Tommaso De Luca qui a imité Yonas Berthoud en trouvant également la lucarne du but adverse (51e, 3-2). Une réussite qui a eu le don de réveiller les supporters de la Gottardo Arena qui commençaient doucement à se tendre avec ce scénario usant pour eux.

Fin de match folle

Quelques secondes plus tard, le HCA est revenu au score alors qu'on pouvait légitimement se dire que ce serait compliqué. Sur un rebond, Julius Nättinen a pu glisser la rondelle dans le but léventin (53e, 3-3). Et comme si cela ne suffisait pas, un but est tombé 63 secondes plus tard. Cette fois-ci, c'est Dominic Zwerger qui a fait trembler les filets pour, une nouvelle fois, faire exulter les fans locaux. Pour de bon? Oui, car le HCAP a inscrit le 5-3 dans la cage vide par Chris Tierney à 60'' de la sirène finale.

Malgré un dernier power-play et une pression finale valeureuse, les Jurassiens n'ont pas pu revenir au score. Même s'ils traversent le tunnel du Gothard battus lors de ce premier acte du play-out, ils rentrent avec une certitude: Ambri est plus que prenable. Revanche dès mardi à Porrentruy?