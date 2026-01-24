Christian Dubé: «J'ai adoré l'attitude de mes gars»

La grande première de Christian Dubé en tant qu'entraîneur du HC Bienne s'est soldée par une défaite 2-1 après prolongation à Lausanne. Le Québécois retient beaucoup de positif de ses débuts.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Christian Dubé, au final vous perdez, mais vous ramenez quand même un point de Lausanne. Ça ressemble à un bon début malgré tout?

On peut être content de ça. Par contre, on aurait très bien pu avoir ce deuxième point aussi. On manque des chances à la fin en prolongation. C'est rageant. Mais de manière générale, j’ai adoré l’attitude de mes gars.

Qu’est-ce qui t’a plu exactement dans ce que tu as vu?

Ils se sont vraiment bien battus. Tu voyais une équipe soudée, qui veut essayer de s’en sortir. Il y avait une vraie solidarité sur la glace. Si on joue comme ça chaque soir, je pense que la tendance va être positive.

Bienne enchaîne maintenant avec trois matches à domicile. Tu arrives en cours de route: comment tu fais pour imposer ta patte aussi rapidement?

Comme je l’ai dit, tu ne peux pas changer tout en peu de temps. Mais déjà ce soir, j’ai vu une équipe très combative. Et pour moi, ça, c’est la base.

Tu parles de mentalité, plus que de système…

Oui. On peut parler tout ce qu'on veut de schémas tactiques, mais ces schémas, sur la glace, ça ne fait pas tout. Pour moi, il faut avoir beaucoup de cœur pour gagner des matches. Et ce soir, on l’a montré. Maintenant, on doit essayer de reproduire ça dès demain face à Rapperswil à la maison, avec peut-être une meilleure gestion de certains moments clés.

J'ai eu l'impression que ton équipe a bien su gérer le puck lorsqu'elle l'avait sur la palette.

Oui, je suis d'accord avec ton avis. On a très bien commencé sur ce plan. Par contre, le début du deuxième tiers, on n’a pas été aussi bon sur ce domaine, ce qui a fait que nous avons concédé des pénalités stupides. Mais en général, même si on a concédé pas mal de tirs, ça n’a pas été extrêmement dangereux. Par moments, oui, mais sinon on a quand même bien su gérer la rondelle.

Tu as retrouvé ce que tu voulais déjà voir dans ton équipe?

Oui, car je voulais surtout voir une équipe qui se bat. Après, je pense qu’on doit être meilleurs dans certaines phases. Défensivement aussi. Tout est nouveau, donc il ne faut pas s’attendre à des miracles. Mais je le répète: on aurait très bien pu gagner ce match-là. Et c'est ce que je retiens.

Et toi, personnellement, tu l’as vécu comment, ce retour sur un banc, pour ton premier match comme coach de Bienne?

Bien. J’étais très à l’aise. Je pensais que j’allais être beaucoup plus nerveux que ça, mais ça a bien été.

Ça ressemblait à une rentrée des classes? Tu as mal dormi?

C’est sûr que j’ai eu beaucoup à faire lors des derniers jours. Il y avait pas mal d’excitation, mais je m’attendais à pire.