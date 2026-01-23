Lausanne a renoué avec la victoire face à Bienne grâce à un but en prolongation de Jason Fuchs. Pour sa première sur le banc seelandais, Christian Dubé a gratté un point à l'extérieur.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

La rencontre a commencé avec un quart d'heure de retard en raison d'une cérémonie. Celle en hommage à Joel Genazzi dont le No 79 a été retiré. Le joli moment a duré un rien trop longtemps, si bien que Christian Dubé, nouveau coach de Bienne, a rappelé son équipe aux vestiaires à 19h55. Cinq minutes plus tard, le coup d'envoi a été donné.

Outre la fête en l'honneur de Joel Genazzi, cette rencontre était intéressante à plus d'un titre entre un LHC en plein doute et un HC Bienne qui vient de changer de coach. Quel allait être le visage des Seelandais pour cette première avec Christian Dubé à la bande? Les cinq premières minutes ont vu les visiteurs mettre la pression autour du but de Connor Hughes, sans toutefois se montrer très dangereux. Jason Fuchs, peu en réussite récemment, aurait mérité d'ouvrir la marque à la 6e, mais il s'est heurté à Harri Säteri.

Ahti Oksanen égalise

Ce sont finalement les visiteurs qui ont marqué le premier but, à la 10e. Sur une déviation, Toni Rajala a pu glisser le puck au bon endroit (0-1). Juste avant la pause, Luca Christen est passé à un souffle du 0-2. La fin de période s'est clairement animée puisque Théo Rochette, Damien Riat et Ahti Oksanen ont flirté avec l'égalisation.

La seconde période a mis la défense seelandais à rude épreuve puisque les visiteurs ont dû passer deux minutes pleines à 3 contre 5. Sans surprise, les Lions ont pu égaliser par Ahti Oksanen (28e). Alors qu'il restait un Biennois sur le banc, Fabio Hofer est passé tout proche de marquer en infériorité numérique. Son essai a terminé sa course sur le poteau lausannois (29e). La fin de période a été moins animée. Ken Jäger, en power-play, avait le 2-1 au bout de la canne. Mais Harri Säteri s'est interposé brillamment.

Lausanne perd un rang

Lors de l'ultime période, Lausanne n'a pas su profiter d'un power-play dès les premières minutes. Pire, il a fallu un exploit de Connor Hughes pour éviter que Petr Cajka ne redonne l'avantage à son équipe alors que les Seelandais étaient revenus à 5 contre 5. La suite de la rencontre a été très serrée et les deux équipes ont longtemps verrouillé la zone neutre. À la 59e, Lias Andersson a profité d'un cafouillage pour se retrouver en position idéale. Connor Hughes s'est montré impeccable. Lors de la prolongation, c'est finalement Jason Fuchs qui a fait la différence pour les Lausannois.

Au classement, les Vaudois glissent tout de même à la sixième place à cause du succès zurichois à Ambri. Comme Rapperswil s'est incliné à domicile face à Berne, la place dans le Top 6 est doucement mais sûrement en train de se sécuriser. Bienne, pour sa part, cède du terrain à Berne. Les Ours se sont en effet imposés à Rapperswil. La lutte pour cette 10e place s'annonce âpre entre les clubs bernois et les résultats de cette soirée ne sont pas une bonne nouvelle pour le HCB.

Pour ce premier match avec Christian Dubé à la bande, il est évidemment difficile de tirer des conclusions. Mais la première impression a paru bonne. Les Seelandais ont montré un visage bien différent de celui de samedi dernier, lors du dernier match de l'ère Martin Filander. Chaotique à l'extérieur depuis le début de saison, Bienne a tenu bon dans une Vaudoise aréna pourtant hostile. Samedi, le HCB accueillera Rapperswil pour un match qui s'annonce capital dans l'optique d'accrocher une place en play-in.