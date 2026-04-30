Ce jeudi à Davos, Fribourg peut devenir champion pour la première fois de son histoire. Fan de Gottéron venu tout droit de Nouvelle-Zélande, Fabian Herzog verra le match dans la station grisonne.

Stephan Roth et Dino Kessler

Fabian Herzog, expatrié en Nouvelle-Zélande et fan de Gottéron, a atterri à Zurich après une escale à Dubaï et un voyage d'environ 40 heures. Il sera fatigué, mais aussi plein d'adrénaline et d'impatience.

Le Bâlois, qui a émigré à l'autre bout du monde il y a six ans avec sa femme néo-zélandaise Sarah et ses deux enfants Deia (10 ans) et Leo (7 ans), avait spontanément réservé des vols et fait ses bagages après la victoire en prolongation des Fribourgeois lors du sixième match de la finale des play-off contre Davos mardi, et était à l'aéroport d'Auckland trois heures plus tard pour pouvoir fêter ce qui pourrait être le premier titre de champion de Gottéron.

Il n'avait pourtant pas encore de billet pour le match de jeudi soir à Davos. «Mon copain et moi sommes encore en train de nous organiser. Si ça ne marche pas, nous irons à Fribourg et nous regarderons le match en public viewing», nous avait-il confié.

John Gobbi organise deux billets

Il serait dommage que Fabian Herzog ne puisse pas suivre le match décisif en direct sur place, alors qu'il s'impose déjà de telles contraintes, s'est dit Blick, qui s'est mis à la recherche d'un billet pour cet événement qui affiche complet depuis longtemps. «Le plus important, c'est que Fribourg gagne! Tout le reste on verra», nous a écrit Fabian Herzog depuis l'avion qui l'emmène à Dubaï, avant de s'accorder un peu de sommeil.

Ce jeudi matin, John Gobbi, l'ancien défenseur et actuel CEO de Gottéron, annonce la bonne nouvelle à Blick: «Je m'occupe d'organiser deux billets». Lorsque Blick en informe Fabian Herzog, sa joie est immense. «Sensationnel, écrit-il. C'est génial!»

De nombreux fans de Fribourg sont enthousiasmés par le voyage fou de Fabian Herzog et lui proposent de lui payer le repas s'il les contacte. Pour que tout se termine bien, il ne manque plus que la victoire historique de Fribourg. Mais le HCD, 31 fois champion, a encore son mot à dire. De toute façon, Fabian Herzog se souviendra toute sa vie de son voyage insensé.