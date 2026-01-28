Fribourg a eu toutes les peines du monde à s'extirper du piège tendu par Ambri, ce mardi à la BCF Arena. Le plus important pour les Dragons restent toutefois la victoire acquise en prolongation (4-3 ap).

Matthias Davet Journaliste Blick

Lundi sur la glace de la BCF Arena et parole de médias locaux, une rare scène s'est produite: le coach de Fribourg Roger Rönnberg a haussé la voix devant ses joueurs à l'entraînement. Après celui-ci, le Suédois a expliqué qu'il avait peur que ses protégés ne soient pas assez affamés en vue de la réception d'Ambri et qu'ils perdent en humilité.

Le lendemain, après un tiers dans le match, l'entraîneur des Dragons était un peu rassuré. Gottéron menait 1-0 face au 13e du championnat et l'intensité était bonne. Preuve en est, les 9 tirs à 1 en faveur de son équipe. «Ça n'a pas été une mauvaise première période, analyse «RR». Ensuite, on a perdu le contrôle et on s'est frustrés lorsqu'ils ont marqué lors du deuxième tiers.» Si le score était à l'avantage des Fribourgeois à la première pause, Ambri a retourné la situation et était devant après 40 minutes (2-3). «Dès l'entraînement de la veille, je l'ai vu venir, rappelle Roger Rönnberg. Il manquait de la concentration et de la faim dans cette équipe.»

Une défaite aurait-elle été préférable?

Le point positif pour les Fribourgeois, c'est qu'ils sont quand même parvenus à l'emporter à la fin, en prolongation. «C'est incroyable comme cette équipe refuse de perdre, souffle le technicien, presque déçu. Parfois, il faut se brûler la main sur la plaque et perdre pour réinistialiser les cerveaux. J'espère que cette prestation était suffisante.»

Surtout qu'avec l'enchaînement des matches, Roger Rönnberg aura peu de temps pour remobiliser ses troupes. Comment compte-t-il faire d'ici le match à Genève, jeudi soir? «Je ne pense pas devoir engueuler les gars, mais j'espère qu'ils seront en colère demain et qu'ils arriveront avec des regards furieux.» Sans accabler ses leaders, le Suédois attend beaucoup de leur part. «Le leader le plus important dans cette équipe, ce n'est pas moi, mais Julien.»

«Un peu comme avec mes enfants»

Julien? Sprunger, évidemment, le capitaine emblématique des Dragons. Celui-ci semble toutefois un peu surpris lorsqu'on lui récite la phrase de son entraîneur. «C'est quand même lui qui a le sifflet et qui arrête l'entraînement quand il veut, se marre le No 86. Mais oui, on doit prendre conscience de notre performance et c'est à nous de nous pousser. La responsabilité ne repose pas entièrement sur l'entraîneur.»

Toutefois, Julien Sprunger remet gentiment la cathédrale au milieu de la ville. «Malgré cette prestation, il ne faut pas tout questionner, sourit-il. On a remporté sept matches de suite et ce n'est pas la crise (rires).» Il sait que, de temps en temps et comme ça a été le cas lundi, le coach doit réveiller ses troupes. «Ça marche un peu à la menace, mais c'est pareil avec mes enfants à la maison, compare le Fribourgeois. Il ne faut pas le faire tous les jours parce que ça perd tout son sens mais il faut en discuter.»

Une conversation aura donc sans doute lieu dans le vestiaire des Dragons avant le déplacement au bout du Léman, ce jeudi. Toujours est-il qu'avec ces deux points pris face à Ambri, Gottéron se trouve désormais six points devant Genève et même une défaite face aux Aigles ne serait pas rédhibitoire. Sauf que les Fribourgeois ne pensent évidemment pas de cette manière.