Lugano s'impose et dépasse Genève

Les favoris ont répondu présent dans toutes les patinoires, mardi soir en National League. Davos et Lugano, qui dépasse Genève, ont gagné. Berne et Zurich ont remporté leurs derbies respectifs.

Lugano - Rapperswil 7-3

3:42 Lugano - Rapperswil: Lugano fait la différence dans le troisième tiers

Lugano a fait la différence dans les six dernières minutes. A 3-3, des buts de Thürkauf et Simion ont débloqué la situation. Les Bianconeri ont encore marqué deux fois en toute fin de rencontre.

Langnau - Berne 3-4 (aPr.)

4:43 Langnau - Berne: Baumgartner offre le derby à Berne

Victorieux 4-3 à Langnau en prolongation, Berne a comptabilisé une quatrième victoire de rang.

Le HC Bienne, vainqueur 6-3 d'Ajoie, va être particulièrement attentif à ce résultat. La lutte pour le top 10 se resserre encore un peu plus. Les Tigers n'ont plus que trois points d'avance sur les Seelandais, avec un match de plus. Les Ours aussi, mais ils ont joué 44 rencontres, comme Bienne.

Davos - Zoug 4-1

4:40 Davos - Zoug: Le fantasque Brendan Lemieux fait gagner Davos

Victorieux 4-1 de Zoug grâce en premier lieu à deux buts inscrits lors des six premières minutes de jeu, le HC Davos est toujours le fringant leader de ce championnat. Brillants samedi à Lugano, les Grisons comptent désormais 10 points d’avance sur Fribourg-Gottéron avec un match en plus à disputer. Ils s’avancent déjà comme les vainqueurs de la saison régulière. Et on sait combien ce statut peut compter dans les séries finales !

Les hommes de Josh Holden menaient 4-0 après 44 minutes. Brendan Lemieux s'est illustré en marquant un doublé, avant de... prendre une pénalité de match pour une bagarre avec Vozenilek.

Kloten - Zurich 2-4

4:44 Kloten - Zurich: Zurich remporte le derby contre Kloten

L'autre derby de la soirée, celui de Zurich, a souri au champion de Suisse. Un doublé d'Andrighetto a mené les ZSC Lions à la victoire. Ces derniers s'éloignent un peu plus de Lausanne et confortent leur cinquième place.