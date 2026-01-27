Lugano s'impose et dépasse Genève

Lugano - Rapperswil 7-3
Lugano a fait la différence dans les six dernières minutes. A 3-3, des buts de Thürkauf et Simion ont débloqué la situation. Les Bianconeri ont encore marqué deux fois en toute fin de rencontre.
Langnau - Berne 3-4 (aPr.)
Victorieux 4-3 à Langnau en prolongation, Berne a comptabilisé une quatrième victoire de rang.
Le HC Bienne, vainqueur 6-3 d'Ajoie, va être particulièrement attentif à ce résultat. La lutte pour le top 10 se resserre encore un peu plus. Les Tigers n'ont plus que trois points d'avance sur les Seelandais, avec un match de plus. Les Ours aussi, mais ils ont joué 44 rencontres, comme Bienne.
Davos - Zoug 4-1
Victorieux 4-1 de Zoug grâce en premier lieu à deux buts inscrits lors des six premières minutes de jeu, le HC Davos est toujours le fringant leader de ce championnat. Brillants samedi à Lugano, les Grisons comptent désormais 10 points d’avance sur Fribourg-Gottéron avec un match en plus à disputer. Ils s’avancent déjà comme les vainqueurs de la saison régulière. Et on sait combien ce statut peut compter dans les séries finales !
Les hommes de Josh Holden menaient 4-0 après 44 minutes. Brendan Lemieux s'est illustré en marquant un doublé, avant de... prendre une pénalité de match pour une bagarre avec Vozenilek.
Kloten - Zurich 2-4
L'autre derby de la soirée, celui de Zurich, a souri au champion de Suisse. Un doublé d'Andrighetto a mené les ZSC Lions à la victoire. Ces derniers s'éloignent un peu plus de Lausanne et confortent leur cinquième place.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
43
56
93
2
HC Fribourg-Gottéron
44
42
83
3
HC Lugano
44
31
78
4
Genève-Servette HC
44
9
77
5
ZSC Lions
44
25
77
6
Lausanne HC
45
18
73
7
Rapperswil-Jona Lakers
44
-16
64
8
EV Zoug
44
-15
64
9
SC Berne
44
-8
61
10
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Bienne
44
-17
58
12
EHC Kloten
44
-23
50
13
HC Ambri-Piotta
44
-42
49
14
HC Ajoie
45
-61
39