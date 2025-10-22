Le Fribourg Gottéron de Roger Rönnberg s'est parfaitement ressaisi après sa gifle reçue à Langnau samedi (6-0). Auteurs d'une très belle performance défensive face à Zoug (5-2), les Dragons ont fait de leur entraîneur un homme heureux. Interview.

«Reto Berra s'est senti si mal pour les Zougois qu'il leur a offert un but»

«Reto Berra s'est senti si mal pour les Zougois qu'il leur a offert un but»

Reto Berra a fait une petite boulette sur le 5-2. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Roger Rönnberg, c'est une bonne réaction de la part de ton équipe après le match de samedi à Langnau. On a senti une vraie amélioration, surtout défensivement, non?

Oui, c'est une très bonne réaction de l’équipe. On a retrouvé la concentration qu’on n’avait pas lors du dernier match. Face à Zoug, j'ai vraiment aimé la réponse du groupe.

Dès l'entame de la rencontre, vous avez eu deux belles actions, avec un but à la clé. Tu penses qu’il y avait une motivation supplémentaire de la part de tes joueurs?

Marquer dès le début, ça aide toujours, c’est sûr. Mais je pense qu’aujourd’hui, on a surtout été solides et calmes. Même quand Zoug avait le puck, on a bien défendu, on est restés patients. Parfois, les gars veulent gagner le match dès le premier tiers, mais on apprend désormais à jouer tout le match, et c’est bien.

Tu parles de la défense… Ce mardi, Zoug n'a eu au total que 16 tirs au but. Tu dirais que c’est votre meilleure performance défensive depuis le début de la saison?

C'était tellement bien que Reto Berra s’est senti désolé pour Zoug… alors il leur a offert un but (rires). Mais oui, c'est l'un de nos meilleurs matches. J’avais aussi aimé celui à Berne, et celui contre Zurich. On a déjà eu quelques bons matches où on montre l’identité qu'on veut avoir. C'est un niveau élevé, difficile à tenir chaque soir, mais chaque match comme ça nous donne plus de confiance.

Tu as enfin pu compter sur le retour de Lucas Wallmark. Comment as-tu vécu cela?

C’est super pour l’équipe. Marcus Sörensen a été excellent aujourd’hui, pour moi le meilleur sur la glace. Il a travaillé sans le puck, comme d’habitude, mais il a aussi apporté offensivement. C’était beau de voir la joie et la passion avec lesquelles ils ont joué les deux ensemble.

Tu crois que Lucas Wallmark avait manqué à Marcus Sörensen?

Bien sûr! (ndlr: en français)

Depuis le banc, comment tu as vécu leur troisième tiers? C'était assez fou, non?

C'était incroyable à voir. Ce sont vraiment de très bons joueurs, et ce que j’ai le plus aimé, c’est leur attitude. Ils jouent pour l’équipe, sans égoïsme. Pour un coach, c'est le plus beau sentiment.