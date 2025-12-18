Roger Rönnberg: «On était un peu rouillés»

Pour le premier match après la pause de l'équipe nationale, Fribourg a battu Ajoie à la BCF Arena (4-2). Si cela n'a pas semblé trop difficile pour les Dragons, leur entraîneur Roger Rönnberg sait ce qu'il va garder de cette rencontre: «Rien.»

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce mercredi, Fribourg Gottéron s'est lancé dans un marathon qui, espère-t-il, se terminera le 31 décembre après 14h, lorsque la sirène de la finale de la Coupe Spengler retentira. Mais avant d'avoir la tête aux Grisons, les Dragons doivent d'abord disputer quatre matches de National League, dont le premier avait lieu ce mercredi à la BCF Arena, face à Ajoie.

Sans avoir été excellents, les hommes de Roger Rönnberg sont parvenus à écarter la lanterne rouge et à s'imposer à la maison (4-2). Pas totalement satisfait, le coach suédois est au moins content que son équipe ait décroché les trois points. Interview.

Roger, ce n'est jamais simple de reprendre après une pause, mais vous avez bien joué ce soir. Ce n’était certes pas une victoire facile, mais les deux premières périodes étaient bonnes.

Je n’ai pas vraiment aimé notre performance sur l’ensemble des 60 minutes, pour être honnête. Comme tu l’as dit, on était un peu rouillés après la pause. On peinait à trouver le bon timing. Mais à la fin, on a su se remettre dedans et on a marqué quatre buts. C’est surtout ça qui me satisfait:on marque désormais plus régulièrement. C’est positif.

Qu’est-ce que tu as appris de cette rencontre face à Ajoie?

Pas grand-chose, honnêtement. La qualité du match n’était pas très bonne du point de vue de la performance. Mais on a gagné et c’était l’essentiel. Ces matches ne sont jamais simples, surtout contre une équipe comme Ajoie qui joue à 100% de manière offensive. Dans ce genre de rencontres, si la concentration n’est pas maximale, on peut facilement être punis.

La solution, ce serait presque d'envoyer tous tes joueurs en équipe nationale pendant la pause. Ils ont tous bien joué ce soir.

Je vais appeler les entraîneurs des équipes nationales pour le leur demander. Comme ça, je peux aller skier durant la pause (rires).

La deuxième ligne composée de Bertschy, Biasca et Borgström a été particulièrement bonne.

Oui, vraiment. Ils jouent bien depuis un bon moment et c’est agréable à voir.

Quel est leur point fort?

Qu'ils n'ont aucun point faible. Ils peuvent jouer à très haute vitesse tout en gardant leurs qualités techniques, comme sur leur but en deuxième période. La clé pour eux, c’est justement ça: ils sont rapides et capables de jouer avec le puck à haute vitesse.

Il y a eu cette grande annonce en début de semaine avec la retraite de Julien Sprunger. Tu ne le connais pas depuis très longtemps, mais qu'as-tu appris de lui depuis que tu es là?

Que c'est un personnage extraordinaire. Il met toujours l’équipe en premier. C’est quelqu’un de profondément altruiste, qui pense d’abord à son coéquipier et qui veut aider les autres. Il joue vraiment avec cet esprit et ces valeurs que nous voulons instaurer à l’avenir à Fribourg. Il aide le club à poser les bonnes bases.

Il va vous manquer la saison prochaine dans le vestiaire.

Oui, bien sûr. Mais je pense que son héritage et son esprit vont continuer à vivre ici, exactement comme Andrei Bykov a laissé le sien dans le vestiaire. Il aide le club à avancer vers l’avenir.