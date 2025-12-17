Sans forcer et pour la reprise, Gottéron bat Ajoie

Fribourg n'a pas eu besoin de sortir son meilleur jeu pour prendre le dessus sur Ajoie. Les Dragons ont aisément battu la lanterne rouge (4-2). Futur retraité, Julien Sprunger a inscrit un but.

Matthias Davet Journaliste Blick

L'atmosphère était particulière ce mercredi soir à la BCF Arena. 48 heures plus tôt, l'icone Julien Sprunger a annoncé mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Forcément, beaucoup de maillots 86 étaient présents dans les gradins, pour remercier le capitaine des Dragons.

Comme si la belle histoire était écrite, le Fribourgeois a, à son tour, rendu hommage à sa manière à ses supporters, inscrivant son 406e but (25e), lors de la victoire facile contre Ajoie. Sur la glace de Gottéron, la lanterne rouge n'a pas fait le poids face à une équipe de Roger Rönnberg qui peut continuer de regarder vers le haut.

Un début de match poussif

Il ne faut pas se leurrer: cette rencontre, la première après la pause internationale, a mis du temps à se lancer. Il y a certes eu ce lancer de Christoph Bertschy après un joli contrôle, mais Antoine Keller pouvait repousser de son bloqueur (5e).

Autrement, pas grand-chose à se mettre sous la dent jusqu'à l'ouverture du score, qui est intervenue lors d'un power-play fribourgeois, à la suite d'une pénalité évitable de Pierre-Edouard Bellemare. Le tir de Henrik Borgström n'était pas capté par le portier ajoulot et celui-ci relançait de sa canne… directement sur celle de Marcus Sörensen. Le Top Scorer fribourgeois n'en demandait pas tant pour inscrire son huitième but de l'exercice (12e).

Imbroglio après un tir de Sandro Schmid

61 secondes plus tard, ce même Bellemare – de retour sur la glace – perdait le puck en zone neutre. Dans la foulée, Bertschy pouvait l'enrhumer et lancer un joli petit tir dans la lucarne pour le 2-0. Côté ajoulot, on a connu l'ex-joueur de NHL plus à son affaire.

Puis, c'est donc Sprunger qui a scellé l'affaire au début du deuxième tiers (25e). Sandro Schmid pensait avoir inscrit le quatrième, mais son tir était finalement passé juste à côté du poteau droit et s'était bloqué dans le filet. Après visionnage des images, les arbitres ont logiquement annulé leur décision sur la glace.

Ajoie a, de son côté, cru inscrire le but de l'espoir en toute fin de deuxième période. Le tir flottant de Kevin Fey a trompé Reto Berra. Mais 24 secondes plus tard, Attilio Biasca redonnait trois longueurs d'avance aux Dragons (40e).

Premier but de Bellemare

À la 53e minute, Pierre-Edouard Bellemare s'est quelque peu fait pardonner ses erreurs en début de match. Le Français a dévié un lancer de Julius Nättinen et a, par la même occasion, inscrit son tout premier but avec le HCA cette saison, pour son 26e match.

Sauf que le mal était déjà fait depuis un moment et Fribourg n'a pas tremblé en fin de match. Il peut s'en sortir avec la victoire et ainsi chiper la deuxième place à Lausanne. Les Dragons pointent désormais à neuf points de Davos (avec un match en plus) et ont trois unités d'avance sur les Vaudois, mais avec deux rencontres de plus cette fois.