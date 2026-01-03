«Ma bonne résolution 2026? Gagner des matches»

Genève a commencé de la meilleure des manières possibles 2026 en s'imposant face au champion en titre zurichois (5-3). Ville Peltonen et Josh Jooris ont énormément apprécié l'entame de match des Grenat.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Je ne suis pas un gars qui prend des résolutions pour la nouvelle année mais je pourrais dire: gagner des matches.» Autant dire que Josh Jooris et son Genève-Servette ont commencé du bon pied leur entrée en 2026. En s'imposant face au champion en titre Zurich (5-3), les Aigles ont aidé le Canado-Suisse à déjà tenir ses bonnes habitudes.

Il faut dire que le GSHC s'est bien facilité la tâche en début de match. Auteurs d'un premier tiers remarquable, les Aigles avaient deux longueurs d'avance au moment de rentrer aux vestiaires pour la première fois. Et c'était amplement mérité. «Je ne sais pas si ce sont mes mots qui ont fait effet mais on est arrivés en étant préparés, explique Ville Peltonen, le coach grenat. On a vraiment bien défendu. Gagner ainsi, c'est une bonne manière de commencer l'année.»

Josh Jooris a de son côté bien aidé son équipe à entrer dans la partie, grâce notamment à un but en fin de premier tiers. Le joueur du GSHC a d'ailleurs débuté la nouvelle année comme il a terminé l'ancienne: en faisant trembler les filets. «Je veux apporter davantage offensivement après un début de saison plutôt lent», explique le No 19. Honnête, il avoue que son tir dévié par le gant de Willy Riedi n'était pas le meilleur de sa carrière. «J'ai dit à Tim (ndlr: Berni) que c'était du 50-50. Sa passe était un peu trop devant moi», rigole-t-il.

Genève ne s'est pas effondré

Après ce bon premier tiers, les visiteurs sont pourtant revenus dans le match et sont parvenus à égaliser dans la période médiane. «Zurich est une bonne équipe et on ne peut pas la contenir tout le match comme on l'a fait en première période, analyse Ville Peltonen. En plus, on n'était pas autant en alerte qu'au début de match.» Josh Jooris va dans le sens de son coach: «On se doit de faire du meilleur travail et de continuer à bien jouer, même quand on mène. Pour cette nouvelle année, on doit mettre un stop et ne pas redonner vie à ces équipes comme on a pu le faire par le passé.»

Le point positif dans cette rencontre et ce tiers intermédiaire, c'est que Genève ne s'est pas écroulé après les deux buts adverses. «Quand en face, ils marquent, on a tendance à être un peu négatif. Là, on a pu rebondir et on est restés groupés», salue Josh Jooris. De son côté, Ville Peltonen a apprécié la réaction des ses joueurs. «On a entendu sur le banc que tout le monde voulait s'engager à nouveau dans la bataille.» Un état d'esprit qui a fonctionné et qui a permis à Genève de prendre les devants, avant de tenir dans la troisième période et de venir récolter trois points précieux dans la course au top 6.

Avant de se déplacer à Berne ce samedi, les Aigles pointent à la cinquième place de National League, quatre points (mais avec deux matches de plus) devant Zoug. L'objectif dans la capitale sera, comme toujours, de gagner le match. Histoire de continuer les bonnes résolutions de Josh Jooris.